Suspendidas las oposiciones a Policía Local y Sadeco en Córdoba 

Ante la situación provocada por el coronavirus, el Ayuntamiento de Córdoba ha adoptado diferentes medidas de prevención, entre las que figura el aplazamiento de la celebración de exámenes-oposición convocados por la empresa municipal Sadeco, que tenía previsto celebrarse el día 29 de marzo, y el de Policía Local, previsto para el día 21 de marzo.

Esta decisión se adopta en base a los criterios marcados por la autoridad sanitaria de evitar la concentración de más de un millar de personas en un recinto cerrado.

La evolución de la situación sanitaria determinará la adopción de nuevas medidas, siempre bajo el criterio que marque la autoridad competente en esta materia.

El alcalde, José Mª Bellido Roche, junto con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, han visitado las intalaciones del servicio de emergencias 06, para conocer de cerca esta situación y agradecer a los trabajadores su paciencia y esfuerzo.

He visitado el centro coordinador del @061Cordoba junto al Alcalde, @jmbellidoroche , y la delegada de @saludand , @mjbotella , para conocer de cerca y agradecerles el trabajo que realizan ante situaciones de emergencia como el #cororavirus pic.twitter.com/kcpdzxbp2l

Son muchos los eventos aplazados o suspendidos, pero la Junta de Andalucía se ha visto obligada a pedir calma y a confiar solo en fuentes fiables ante la multitud de bulos que se están publicando en las redes sociales.

�� NO se ha decretado el cierre de colegios ni la suspensión de clases por el #Coronavirus.

❌ NO se contempla a día de hoy esa medida.

�� Rogamos no prestar atención ni compartir noticias falsas ni bulos, es importante actuar con responsabilidad y prudencia.