La superproducción sobre El Cordobés que iba a protagonizar Mickey Rourke en los 90 y que nunca se rodó

En el mítico programa de Antena 3 “Al Ataque”Alfonso Arús solía imitar al célebre torero El Cordobés haciéndole tener por mascota un jamón y poniendo un rictus inconfundible siempre al lado del periodista Andrés Caparrós -al que llama Pacarrós-.En uno de los sketches (año 1993), Arús salía con un cartel de una película diciendo: “Desde aquí queremos felicitar a Visa Films por la brillante idea de realizar una película titulada El Cordobés protagonizada por Mickey Rourke. Veremos a ver cómo consigue el director Luis Valdez que Mickey Rourke se parezca a El Cordobés, porque de momento es como un huevo a una castaña”.

Pero, ¿esa película cuyo cartel mostraba Arús realmente existió? ¿Encarnó el actor que protagonizó Nueve semanas y media al carismático matador de toros?

En Google apenas hay constancia de la existencia del cartel en el portal de coleccionistas todocoleccion.net, pero nada aparece del título de esa obra ni de la implicación de Mickey Rourke ni del director Luis Valdez.

Preguntamos al experto en Historia del Cine Ernesto J. Pastor -más de 44.000 registros en su base de datos "cinepastor"- sobre esta misteriosa obra y confirma que “en la revista "Fotogramas" nº 1760, febrero 1990, página 67 aparece ese anuncio a toda página”. El anuncio afirma con contundencia que iba a ser “La superproducción de mayor costo del cine español” y para darle aún más enjundia se pone -en inglés- “Mickey Rourke in El Cordobés. A film by Luis Valdez the acclaimed director of La Bamba”.

Efectivamente Luis Valdez dirigió La Bamba, pero por esas fechas andaba ocupado en otros proyectos -según Wikipedia- como ser narrador de “Los Mineros” o dirigiendo “La Pastorela”. En cuanto a Rourke, que entonces era un actor muy cotizado a pesar de su thriller Wild Orchild le hizo ganarse una nominación al Razzie como peor actor, en esos momentos andaba haciendo papeles menores acompañado de Steve Buscemi o de Don Johnson mientras empezaba a subirse al ring para darle a su otra gran pasión: El boxeo. Nada relaciona a Rourke con El Cordobés.

“El motivo por el cual no se realizó lo desconozco”, explica Ernesto J. Pastor. No hay manera de saber por qué nunca llegó la productora Visa Films a emprender esta superproducción que, sin duda, hubiera resultado muy singular.

Estoy flipando. ¿El cordobés en la habitación de Patrick swayze en #dirty dancing pic.twitter.com/HI0E4mVVVc — Vic vic (@Vicvic88208726) March 18, 2020

Con todo, no fue el primer y único intento fallido para hacer una película sobre la vida de El Cordobés. Los mismísimos Beatles quisieron en 1965, tras sus “A hard day's night” y “Help”, llevar a cabo un largometraje -o lo que fuera- con el torero. Brian Epstein, su manager, era gran aficionado a los toros y aficionado de El Cordobés y pretendió que en la ficción el maestro se convirtiera en el quinto Beatle, que tras un concierto en España se enamora del país y decide hacerse torero dejando el grupo. El argumento prometía.

Sin embargo, la reunión entre dos de los Beatles y El Cordobés en nuestra ciudad no fue fructífera por diferencias en las condiciones económicas.

Dos películas sobre el singular torero que nunca se llegaron a rodar. Dos joyas para la imaginación.