El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, ha asegurado en COPE que “el suministro de medicamentos está asegurado en las farmacias cordobesas”. También ha querido hacer púbico su agradecimiento a todos los usuarios de farmacia por respetar las medidas que se han implantado para poder frenar la pandemia del coronavirus.

Durante el fin de semana y parte del lunes, las farmacias de la provincia de Córdoba han abierto con normalidad, y las empresas de distribución están realizando su trabajo, para que el abastecimiento esté garantizado. No obstante, el mensaje que se lanza desde el Colegio es que no se haga acopio de medicamentos ya que “solo debemos retirar aquellos que realmente sean necesario o tengamos recetados por nuestro médico de cabecera”. También ha querido recalcar que “debemos seguir actuando con tranquilidad y moderación y confiar de que las farmacias estarán a la altura de las circunstancias”.

Audio Rafael Casaño, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba

Si la posible situación se alargara en el tiempo, Casaño ha afirmado que “ ya nos estamos adelantando a los problemas y actualmente se está preparando un plan de contingencia con todas las farmacias cordobesas”.

Sobre la caducidad de los medicamentos en las tarjetas sanitarias, se ha venido trabajando junto a la Consejería de Salud y Familias, para que se vayan renovando por vía telemática para así evitar acudir a los centros de salud”. Por lo que la persona que lo necesite debe actuar de la siguiente manera:

Llamar a Salud Responde ( 955 545 060 ) donde te preguntarán si el motivo de la consulta es receta

A lo largo del día, tu médico cargará a tu tarjeta sanitaria las recetas que necesites

En los próximos días esta prestación también estará disponible a través de la app de 'Salud Responde'

Existen muchas poblaciones con menos de 1.000 habitantes, donde la figura del farmacéutico es el único referente sanitario. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba tienen previsto, si se produjera alguna baja por enfermedad de los titulares de las farmacias, cubrir el servicio aunque fuera por horas, para así asegurar los medicamento a los pacientes que lo requieran.

Si las medidas que se están tomando para prestar el adecuado servicio no fueran suficientes, se estudiaría aumentar el número de horas de apertura de estos establecimientos e incluso el número de farmacias de guardia.

Cuando el número de positivos por coronavirus iban en aumento en otroso, muchos fueron a comprar su mascarilla, algo que ha dejado al mercado español sin existencias. Actualmente la situación no ha cambiado nada y el desabastecimiento de mascarillas continúa. Casaño ha aclarado “las mascarillas no son necesarias para las personas que no presentan síntomas alguno, pero sí lo son para los pacientes oncológicos y alérgicos, por lo que estamos trabajando para que estos usuarios puedan disponer de ellas en breve”.

Coronavirus: ¿Por qué es tan importante lavarse las manos?

La explicación es científica: el jabón destruye la capa de grasa que protege al virus y que le permite sobrevivir y propagarse https://t.co/ZcePM1j1lq pic.twitter.com/Qfs4cJ1jOb — C.O.F. Córdoba (@cofcordoba) March 9, 2020

Otros de los productos que han desaparecido en las estanterías de muchos establecimientos son los geles hidroalcohólicos, donde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha solicitado a la Administración competente que puedan fabricarlos, por lo que están a la espera de confirmación y tener los principios activos. Aunque también avisan que no son necesario, ya que la mejor manera que tenemos de proceder es usar agua y jabón, y lavarnos las manos a menudo durante al menos 40 segundos. Este tipo de geles deben ser usados en caso de no disponer de agua y jabón.

Son muchos los bulos que circulan estos días a través de aplicaciones móviles y correos electrónicos, a lo que desde el Colegio dejan claro que “estamos en continuo contacto con la Agencia Española del Medicamento, y ante cualquier situación que se diera o indicación, la haremos saber”.

RECOMENDACIONES A LA HORA DE SALIR DE CASA