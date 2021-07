El sueño dibujado por el técnico José Manuel Domínguez de ayudar a los niños con cáncer toma forma

Fábrica de sueños y valores es el proyecto póstumo que José Manuel Domínguez, quien fuera afamado técnico cordobés de fútbol sala, quiso legar para los niños que padecen la enfermedad que él padeciera. Esta tarde en la Plaza de las Tazas se presentará este proyecto a partir de las ocho y media que plasmará un dibujo de Domínguez en camisetas y bolsos que se venderán a beneficio de la lucha contra los padecimientos del cáncer infantil.

Su hermana, María Luisa Domínguez, ha explicado cómo les surgió la idea en los últimos días de José Manuel: “Era el sueño que él tenía. Ayudar a los niños que tienen cáncer. Cuando empezó a hacer ese dibujo, que ya estaba ingresado en hematología de Reina Sofía, ya tenía en mente lo que quería. Ya en paliativos y estábamos viendo su dibujo, que fue el único que le dio tiempo a hacer, me preguntaba “¿Cuánto, cuánto?” Yo no sabía a qué se refería, pero luego me dijo que quería que fuera para los niños todo lo que ese dibujo pudiera valer. Luego le hicimos un homenaje y yo le comenté a mi cuñada que ese dibujo podíamos plasmarlo en camisetas y así sacar dinero para los niños con cáncer”.

José Manuel no empezó a pintar hasta que empezó a sufrir los rigores de su enfermedad: “A él le gustaba pintar, pero no tenía tiempo. Cuando estaba en hematología su mente tenía que ocupar el tiempo que estaba en la cama. Pilar, mi cuñada, me pidió consejo y yo le dije que le comprara unos lápices acuarelables, con un pincel que lleva agua y puede pintar en cualquier sitio. Solo le dio tiempo a un dibujo, pero lo hizo a propósito”.

Ese dibujo se plasmará en camisetas y bolsos, como explica María Luisa: “Acabamos de venir de hablar con una persona de la Asociación contra el cáncer y les ha gustado mucho la idea y el lema, que era de mi hermano. Lo que iba a hacer solo camisetas hemos hecho bolsas y polos. Las bolsas llevan impreso su dibujo original y van forradas con cremallera y bolsito dentro. Son para hombres y mujeres. Los polos van a ir bordados con su dibujo digitalizado y en el lado izquierdo va a ir el nombre por el que le conocían -Willy- con la fecha de su fallecimiento. Las camisetas llevan el dibujo bordado en el centro”.

Y, ¿Por qué se presenta este proyecto en el Patio de las Plaza de las Tazas? “la dueña, Cristina, se ha volcado con nosotros. El año pasado celebramos el cumpleaños en honor de mi hermano y el patio nos pareció un sitio ideal. Qué mejor que en un patio cordobés hacer esa presentación”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Apunta María Luisa que quien desee colaborar con este proyecto aportando su granito de arena puede hacerlo a través de su teléfono -628060579- y próximamente desde una página web que se llamará fabricadesuenosyvalores: “Allí colgaremos todo lo que hagamos”.

También te puede interesar:

-Córdoba acogerá un centro de tratamiento del cáncer pionero en el sur de Europa

-Esta es la forma en la que se debe comunicar un diagnóstico de cáncer