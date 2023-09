“El sol del futuro” y “Todos los nombres de Dios”, lo mejor de los estrenos

Comenzamos con “Richard la Cigüela y la joya perdida” una cinta de animación donde Richard, un gorrión que se ha criado entre cigüeñas debe ayudar a una bandada de gorriones en apuros, y para ello debe utilizar las habilidades especiales que le ha dado el criarse con una especie diferente a la suya. Aventuras y trabajo en equipo para toda la familia.

Keneth Branagh llega con la adaptación de Agatha Christie, “Misterio en Venecia”. El director da un giro más terrorífico a este misterio que se produce cuando el famoso Hércules Poirot asiste a una sesión de espiritismo y uno de los asistentes es asesinado. Interesante y funcional.

"After. Aquí acaba todo", es la secuela de After, amor infinito. Tras romper la relación, el protagonista se marcha a Portugal en busca de sí mismo y de la forma de recuperar a Tessa. Un drama romántico que gustará a adolescentes, pero que no aporta casi nada.

Otra drama romántico, pero esta vez con factura española es “El efecto Darma”, sobre un joven director de cine, que tras comenzar a rodar una película conoce a Darma, una chica que lo sorprende y de la que sabe que se enamorará. Una historia sencilla, pero buen narrada y que tiene un resultado que sorprende.

También española es el thriller “El cuco”, una historia en el que una pareja española intercambia su casa con una pareja alemana.Lo que parecía una desconexión para la pareja, se conviere en un infierno cuando descubren los panes que los alemanes tienen para ellos. Una ambiente asfixiante y bien llevado para quien disfrute de este tipo de cine.

Luis Tosar e Inma Cuesta protagonizan “Todos los nombres de Dios”, un thriller de acción en el que tras un atentado, Santi es tomado como rehén por Hamza, el único terrorista superviviente. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid con un chaleco cargado con explosivos. Los servicios de inteligencia, emergencia e incluso los medios de comunicación, unirán fuerzas para salvarle la vida en un impresionante despliegue de medios con consecuencias inesperadas. Calpalsoro demuestra de nuevo que hace muy buen cine…

Terminamos con “El sol del futuro”, una cinta italiana con Nani Moretti como protagonista donde un director de cine debe cambiar su forma de actuar si quiere seguir adelante con su nuevo proyecto cinematográfico: una pareja en crisis, un productor al borde de la quiebra y una hija que pasa de su padre serán el detonante. Una cinta divertida y muy ingeniosa que destaca en las historias de esta semana.