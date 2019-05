La Sociedad Europea de Endocrinología reconoce los mejores trabajos presentados en el congreso, otorgando solo 12 premios a nivel europeo. Los investigadores premiados han sido Prudencio Sáez Martínez, Juan Manuel Jiménez Vacas, Sergio Pedraza Arévalo y el Dr. Juan Roa Rivas. Además, el Dr. Juan Manuel Castellano Rodríguez ha recibido el premio al mejor póster en investigación básica presentado en dicho congreso.

Durante el congreso, que se ha celebrado este año en Lyon, se han presentado diferentes trabajos por jóvenes investigadores, que han puesto de manifiesto la calidad científica de la investigación en endocrinología y neuroendocrinología que se lleva a cabo en el territorio nacional y, más en concreto, en el IMIBIC, la Universidad de Córdoba y el Hospital Reina Sofía.

Con este premio, Prudencio Sáez, investigador predoctoral del grupo OncObesidad y Metabolismo, dirigido por el profesor Raúl Luque, ha sido galardonado por el trabajo titulado “Neuronostatin and GPR107 system: a novel therapeutic circuit in prostate cancer”, en el que describe el importante papel que juegan dos elementos hormonales en el control de la agresividad del cáncer de próstata y, en concreto, en su vertiente más agresiva: el cáncer de próstata resistente a la castración.

Asimismo, Juan Manuel Jiménez, investigador predoctoral perteneciente también al grupo OncObesidad y Metabolismo, ha sido premiado por su trabajo “SF3B1 as novel target for the treatment of multiple endocrine-related cancers”, en el que se demuestra el papel oncogénico de SF3B1, componente clave de la maquinaría reguladora del procesamiento de ARN. Además, se muestra que el bloqueo de la actividad de esta proteína podría representar una aproximación terapéutica eficaz para el tratamiento de múltiples patologías endocrinotumorales.

Por su parte, Sergio Pedraza Arévalo, investigador predoctoral del grupo Hormonas y Cáncer, dirigido por el profesor Justo Castaño, ha sido reconocido por el trabajo titulado “The splicing factor NOVA1 is overexpressed in pancreatuc neuroendocrine tumors and related to increased aggressiveness and malignancy”, en el que muestra que la maquinaria celular encargada del procesamiento del ARN está alterada en tumores neuroendocrinos de páncreas. Además, demuestra que el componente NOVA1, conocido por su papel en el desarrollo neuronal, ejerce un papel importante en la agresividad de estos tumores.

En el caso del Dr. Juan Roa Rivas, investigador postdoctoral del grupo Regulación hormonal del balance energético, la pubertad y la reproducción, liderado por el profesor Manuel Tena, el premio le ha sido concedido por su estudio “Conditional ablation of AMP-activated protein kinases (AMPK) in GnRH neurons reveals specific roles in reproductive and metabolic homeostasis”. Este estudio explora el papel esencial del sensor energético AMPK en el control de la función reproductora y el metabolismo en ratones transgénicos con deleción selectiva de este sensor en neuronas GnRH. Los resultados apuntan a un papel fundamental de este sensor en la reproducción y el metabolismo que puede sentar las bases para explicar algunas de las alteraciones de la función reproductora de especial relevancia clínica en pacientes con desórdenes metabólicos como anorexia nerviosa, bulimia, diabetes y/o obesidad.

Finalmente, el Dr. Juan Manuel Castellano Rodríguez, también investigador posdoctoral del grupo dirigido por el profesor Manuel Tena, ha recibido el premio al mejor póster en investigación básica presentado en este congreso. El trabajo, titulado “Hypothalamic miR-30 regulates puberty onset via repression of the puberty-suppressing factor, Mkrn3”, ha permitido desvelar el relevante papel del microRNA miR30 en el control de la llegada de la pubertad a través de la regulación de un importante represor puberal, denominado Mkrn3. Este hallazgo expande el conocimiento actual sobre las bases moleculares de la pubertad y sus alteraciones.

Cabe destacar que los tres primeros trabajos fueron reconocidos previamente durante las X Jornadas de Jóvenes Investigadores del IMIBIC, donde estos tres doctorandos obtuvieron sendos reconocimientos como mejores comunicaciones de sus sesiones, lo que refleja la calidad científica de la actividad investigadora que se lleva a cabo en el IMIBIC y en las instituciones que lo conforman, la UCO y el Hospital Reina Sofía.