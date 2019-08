El Sindicato de Seguridad Privada exige al Consistorio que aparte a Vicor Seguridad S.L. de la sede de Aucorsa

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Córdoba ha hecho público su malestar por la situación que están viviendo los trabajadores de la empresa Vicor Seguridad, contratada por el Ayuntamiento para la vigilancia de las instalaciones en la Sede Central de Aucorsa.

Su responsable, Rafael Porcel, ha asegurado que la empresa está incumpliendo la Ley Concursal al haberse descolgado del Convenio Colectivo nacional, lo que está llevando a una disminución del pago de las nóminas por debajo del 20% establecido y al impago de horas extras. Porcel asegura que el Consistorio está al tanto de todo y que debe actuar. Además, ha añadido que "ya nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento para que no cotrataran a esta empresa en las paradas de autobuses de la feria y lo hemos conseguido, pero el siguiente paso es que también desaparezca de la Sede Central de Aucorsa".

"No solo queremos denunciar este hecho, además exigimos al Ayuntamiento de Córdoba que tome las medidas necesarias para expulsar dicha empresa para evitar ese escenario, y no poner en riesgo dicho Servicio, expulsando y contratando una empresa que cumpla esa ley y subrogando esos trabajadores a la empresa nueva contratada como asi lo estima el actual convenio estatal de empresas de seguridad en su Art. 14. Desde el sindicato, aprovechamos para reivindicar también que se realice una contratación socialmente responsable y respetuosa con los derechos de los trabajadores, con la inclusión de cláusulas sociales que garanticen la calidad del empleo y del servicio prestado", han esgrimido en el comunicado.

En cuanto a la situación de los empleados, Porcel ha explicado que "están sufriendo amenazas por parte de los dueños de la empresa y que a lo único que pueden atenerse en estos momentos de inseguridad laboral es a realizar denuncias a través de inspección de trabajo".

Finalmente, también ha señalado que, desde la asociación, no han obtenido ningún tipo de explicación por parte de Vicor Seguridad y que la empresa "no quiere saber nada de ellos".