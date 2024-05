Sigue muy grave el joven tiroteado junto a un niño en el Sector Sur sin detenidos

El joven de 28 años que el sábado por la tarde fue tiroteado junto a un niño en la calle Algeciras del Sector Sur de Córdoba permanece ingresado en el Hospital Reina Sofía de la capital, en estado muy grave y con pronóstico reservado, según confirman fuentes sanitarias, tras este caso en el que por ahora no hay detenidos.En declaraciones a los periodistas, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, ha comentado el adulto recibió "un tiro en la cabeza", mientras que. "El niño, por el lugar en el que ha sido, se encuentra más grave", ha señalado.Mientras tanto, ha asegurado que "se investiga" el caso y "no se ha detenido a nadie por el momento", de manera que "la Policía trabaja para realizar posibles detenciones, pero ahora mismo no hay nadie detenido", ha remarcado la representante del Ejecutivo central en la provincia. Desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía indicaron que recibieron varias llamadas en torno a las 18,00 horas del sábado que alertaban de unos disparos. Tras ello, este servicio dio aviso a la Policía Nacional y al Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Los heridos fueron trasladados al Hospital Reina Sofía.