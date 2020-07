'Siempre es otoño', de Alex Sereno se estrena a partir del viernes en cines y plataformas de televisión

La última película del cineasta cordobés Alex Sereno, 'Siempre es otoño', rodada el año pasado íntegramente en Córdoba, se estrenará en salas de cine de Madrid, Sevilla y Huelva a partir de este próximo viernes 17 de julio, y en los cines de verano de Córdoba cuando se produzca su reapertura, estando también previsto inmediatamente después su estreno, a nivel mundial, a través de la plataforma de televisión de Amazon Prime Video.

El estreno en cines y en la citada plataforma de televisión de 'Siempre es otoño' se produce después de su paso, el pasado enero y en selección oficial, por el Festival de Cine Independiente de San Francisco (Estados Unidos).

Audio

También se ha proyectado la película de Sereno en selección oficial en el 'Tlanchana Fest, Festival de Cine y Arte Digital' de México, el 'Under the star film festival' de Italia, el 'Frostbite International Indie Fest' y en 'The lift off sessions' del Reino Unido, habiendo conseguido, igualmente, el premio a Mejor Película en el Festival de Cine Independiente de Rumanía, '12 Months Film Festival'.

En este largometraje, rodado por Sereno en interiores y en calles y otros espacios de su Córdoba natal, se narra la historia de una pareja que se reencuentra tras siete años sin verse, y que deciden pasar un último día juntos antes de cerrar su historia para siempre.

LUGARES DONDE VER "SIEMPRE ES OTOÑO" pic.twitter.com/ZIt4WoK8rb — Alex Sereno (@Alex_Sereno) July 14, 2020

Rodada de forma independiente y con un equipo reducido, la película está protagonizada por Isabel Pecci y Gonzalo Cortés, siendo estos los únicos interpretes que aparecen en el largometraje, convirtiendo la historia en un autentico 'tour de force' entre los dos actores.

Sobre la película, su director ha explicado en COPE que "la historia es aparentemente muy sencilla ya que trata sobre una pareja que se encuentra", pero "engloba mucho más de lo que a primera vista parece", ya que, a partir de la historia de esta pareja y de las conversaciones que mantienen, "estamos construyendo un retrato de un tipo de juventud perdida, entre la adolescencia y la edad adulta, en el que muchas personas se van a reflejar".

Rodada en blanco y negro, 'Siempre es otoño' pretende ser un homenaje al cine 'Mumblecore', un subgénero de cine independiente surgido en Sundance a principios de siglo y entre los que destacan directores como Mark y Jay Duplass ('The Puffy Chair') o Noah Baumbach ('Frances Ha'), y que se caracteriza por presentar personajes jóvenes, sin metas ni ideas claras e incapaces de mostrar sus emociones, y oscilando generalmente entre el drama y la comedia.

La trayectoria profesional de Alex Sereno se inició en 2013, y desde entonces han sido varios los cortometrajes que ha rodado, así como la webserie 'Fucking Amanda. You Ruined my life', finalizada en 2019 tras dos temporadas y donde también trabajó con los protagonistas de la película.

Ya en 2020, Sereno ha venido trabajando en su nuevo proyecto, 'Violeta y los días grises', una película sobre el duelo emocional tras una ruptura, protagonizada por Álvaro Agredano y Fátima Ortega, cuyo rodaje inició en Córdoba antes de la pandemia del coronavirus Covid-19 y que, precisamente, tuvo que interrumpir por su causa.