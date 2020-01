El servicio Avant Sevilla-Córdoba-Málaga fue utilizado por 1.010.000 de viajeros el año pasado

El servicio Avant Sevilla-Córdoba-Málaga fue utilizado por 1.010.000 viajeros el año pasado. Esta cifra se traduce en un incremento del 1,9 por ciento respecto al ejercicio del año anterior y la incorporación de 19.000 nuevos usuarios a este servicio de Renfe en Andalucía.

Del total de viajeros, más de la mitad (504.000) se desplazaron en el trayecto Sevilla-Córdoba, en ambos sentidos. Las relaciones que unen Málaga con Sevilla y Córdoba prácticamente suponen el 20 por ciento del volumen de viajeros cada una, con 199.000 y 195.000 usuarios, respectivamente.

El 10 por ciento de viajeros restante (más de 100.000) realizan trayectos entre las distintas estaciones intermedias, incluidas Puente Genil y Antequera Santa Ana.

13 millones de viajeros en 15 años

Los trenes Avant han cumplido este mes 15 años de servicio en Andalucía, habiendo sido utilizados por más de 13 millones desde entonces. Este servicio comenzó entre Sevilla y Córdoba con una oferta de seis trenes en cada sentido de lunes a viernes y cuatro los fines de semana. Tres años más tarde, en febrero de 2008, Renfe prolongó su recorrido hasta Málaga, con paradas intermedias en las estaciones de Puente Genil-Herrera y Antequera Santa-Ana.

Estos trenes, garantizados como Obligación de Servicio Público, son servicios de Media Distancia que circulan por vías de alta velocidad, lo que permite ofrecer tiempos de viaje muy competitivos, con posibilidad de realizar desplazamientos entre las tres ciudades en el día o de ida y vuelta en una misma jornada. Renfe pone en servicio a diario 16 trenes Avant en Andalucía, que unen Sevilla y Málaga en 1hora y 55 minutos; Córdoba y Málaga en 1 hora y 5 minutos; y Sevilla y Córdoba en 45 minutos, con una puntualidad que en los últimos doce meses ha superado el 94 por ciento.

Abonos con descuentos para viajes frecuentes

Los trenes Avant cuentan con un abanico de tarifas competitivas con bonos y títulos de viaje que suponen importantes descuentos respecto a la tarifa habitual, especialmente pensados para los viajeros que se desplazan de manera recurrente. Estos bonos son: Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10 Estudiantes y Tarjeta Plus 10-45.

Los viajeros frecuentes cuentan con el Abono Tarjeta Plus, específico para los servicios Avant, mediante el cual el usuario puede contratar entre 30 y 50 viajes con una validez de 30 días y que suponen una importante reducción del precio sobre la tarifa general, en función del trayecto y del número de viajes que se adquieren.

A este bono se suma la Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiantes, con un total de diez viajes que deben realizarse en un máximo de 8 días, y la Tarjeta Plus 10-45, un bono de 10 viajes para con validez de 45 días, ambos también con importantes descuentos sobre la tarifa general.