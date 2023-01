El servicio de ambulancias de Córdoba parará a partir del 16 de enero para pedir una mejora de condiciones

Desde el pasado 17 de septiembre, los trabajadores de los Servicios de Ambulancias de Córdoba vienen denunciando problemas en las condiciones de trabajo a raíz del cambio de empresa encargada de gestionar los servicios. En un primer momento, reclamaban que esta empresa, SSGA, adjudicataria del servicio de ambulancias del SAS, no estaba llevando a cabo la subrogación total de los trabajadores. Ahora critican también que se está obligando a los trabajadores a hacer jornadas de hasta 48 horas y sin el material adecuado, especialmente haciendo alusión a la falta de EPIs.

Desde Comisiones Obreras han anunciado una huelga indefinida en el servicio a partir del 16 de enero. También la recién formada plataforma de afectados por este asunto, PASAC, ha informado de que no dejarán de movilizarse hasta que la Junta ponga una solución al problema. Esta mañana ha estado en COPE Jesús Marquez, jefe de tráfico del servicio y portavoz de la plataforma, para explicar que, en su caso, "llevo dos meses y medio con retribución pero sin trabajo, sin saber qué tengo que hacer". Además, explica que muchos de sus compañeros "se han visto en la misma situación que yo y, finalmente, les dijeron que tenían que ponerse a conducir ambulancias de un día para otro. Eso no es tan sencillo, conlleva un proceso, y a ellos les dieron esa opción o ir a la calle", asegura. También denuncian que, desde noviembre, la empresa no les faciita el acceso a sus nóminas.

Por otro lado, Márquez ha hecho alusión al perjuicio que la dificultad para llevar a cabo el servicio está ocasionando en los pacientes: "Aquellos que no disponen de vehículo propio para desplazarse al hospital y deben acurdir para algún tratamiento, están viendo retrarsos de hasta una hora en la administración del mismo a través del servicio de ambulancia. Es algo serio, no hablamos de un traslado de mercancias, sino de un tratamiento del que puede llegar a depender la vida de una persona. No vamos a dejar de movilizarnos hasta que la Junta resuelva el problema porque es su responsabilidad", apostilla.

Fuentes de la Junta de Andalucía han afirmado a COPE que, de momento, no les consta que exista una convocatoria oficial de huelga (algo que ha confirmado COPE), y que , no obstante, mantendrán la vigilancia de los servicios mínimos y urgentes en caso de que la huelga sea ampliamente secundada.