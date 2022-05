El sector deportivo, el único en Córdoba donde no se cubren las plazas de trabajo ofertadas

Los datos del paro en Córdoba desprenden que la provincia es la segunda de Andalucía con la menor tasa de desempleo, con 61.300 parados en el primer trimestre del año 2022, 2.500 menos que el mismo trimestre del año pasado . Así lo confirmó la semana pasada el informe de la Encuesta de Población Activa.

No obstante, todavía quedan en Córdoba algunos sectores que no cubren al completo la demanda de trabajo de las empresas. En nuestra provincia, el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Coberturaha introducido en su lista el sector del deporte como el único que no cubre sus plazas de trabajo en Córdoba, en concreto, en las categorías de deportistas profesionales y entrenadores deportivos.

Para tratar de conocer cómo se encuentra este sector aquí, en COPE hemos hablado con Antonio y Fran, que nos han contado su experiencia en primera persona, asegurando ambos que uno de los principales problemas del sector son "las precarias condiciones laborales, donde el trabajo no se ve recompensado en la remuneración o en los convenios colectivos", asegura Antonio. Al mismo tiempo, Fran explica que "aún así, muchos acabamos accediendo a trabajar, pero el salario que recibimos funciona como extra mensual, pero nunca nos es suficiente como para vivir solo de ello".

Este catálogo se publica trimestralmente y sirve, entre otras cosas, para permitir la contratación de trabajadores extranjeros en las categorías que en él se incluyan, otorgando permiso de residencia y trabajo automáticamente. Así lo explica Carmen Martínez, delegada de Economía de la Junta de Andalucía en Córdoba, que afirma que "este tipo de sectores suelen aparecer en la lista en las provincias de interior y que, aún así, esto no signfica que haya mucha oferta de trabajo en ese sector, sino que la que hay no está cubierta".