Sector comercial, mercados municipales y consumidores reaccionan ante el nuevo decreto energético en Córdoba

Esta madrugada a las 12 de la noche ha entrado en vigor el nuevo decreto ley con medidas de ahorro energético focalizadas en el control de la temperatura de aires acondicionados y calefacción, el apagado de la luz de escaparates y el cierre automatico de puertas en el comercio. En este primer dia, los comerciantes de Córdoba han pedido flexibilidad y ayudas para acometer estos cambios. "El pequeño comercio ya viene de soportar fuertes restricciones y ahora necesitamos flexibilidad y tiempo para poder adaptarnos a estas nuevas medidas. Además, pedimos al gobierno que convoque ayudas para que acometamos los cambios que nos pide, como la instalación de puertas de cierre automático", ha demandado Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba.

Por otro lado, los mercados municipales han quedado exentos de cumplir con la normativa que impone límites a la temperatura de los establecimientos al ser espacios en los que se almacenan, manipulan y ofertan productos frescos perecederos, que por esta condición tienen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales. "Solemos tener la temperatura siempre entre los 23 y los 25 grados, y cuando se va la gente a mediodía, apagamos el aire. No nos hace falta que el gobierno nos diga lo que hacer poque el precio de la luz ya nos obliga a cuidar el consumo de electricidad que hacemos. Ojalá ellos también ahorrasen en su justa medida y no nos apretaran siempre a los mismos, a los pequeños", ha lamentado Dolores Martín, presidenta del Mercado de Huerta de la Victoria. Este, junto con el de Marrubial, aún mantiene la puerta abierta al no disponer de un sistema de cerrado adecuado. No obstante, para ello tienen de plazo hasta el 30 de septiembre. "El Ayuntamiento nos ha dicho que nos pondrá un muelle de cierre, aunque, de todas formas, nuestra puerta cuenta con cortina de aire", asegura Dolores.

Los consumidores en Córdoba, confusos ante uno de los veranos más tórridos de la península

En Córdoba esta medida ha llegado a los consumidores después de 30 días continuados superando los 40 grados en capital y provincia. "La temperatura que hace en Córdoba no es la que hace en el norte y, desde luego, a 27 o 25 grados hace calor", asegura una mujer mientras se toma un refresco en un bar. La opinión de una pareja sentada en una zona cercana junto a su hija no difiere demasiado: "Nos van a volver locos. Nos gustaría ver si ellos predican con el ejemplo como nos imponen a nosotros".







