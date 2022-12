La Sangre y Los de Santiago, ganadores del Concurso Cajasur de Belenes Córdoba 2022

La Hermandad de La Sangre y la Peña Los de Santiago han resultado ganadores, en las categorías de Belenes Artísticos y de Belenes Populares, respectivamente, del 41 Concurso Cajasur de Belenes Córdoba 2022, en el que han participado un total de 28 belenes, entre particulares, asociaciones, instituciones, peñas, establecimientos comerciales, hermandades y cofradías. Además, según ha informado en una nota la Fundación Cajasur, que organiza el certamen belenístico en colaboración con la Asociación de Belenista de Córdoba, en la categoría de Dioramas, por su parte, el ganadore ha sido el montado por el particular Rafael Naz Caballero.

Finalmente, el Premio a la Trayectoria en el concurso se le ha concedido a la Asociación Cultural y Recreativa Peña Amigos de San Lorenzo, cuyo belén, al igual que el resto de los participantes en el concurso podrán ser visitados hasta el próximo 4 de enero, en los horarios que recoge la web 'https://asociacionbelenistacordoba.es/ruta-de-belenes'. También se exponen, pero fuera de concurso, los beles instalados por Cajasur en el Patio de la Cancela del Palacio de Viana y en su sede principal, en Ronda de los Tejares, esquina con Gran Capitán.

Los belenes premiados en la categoría de Belenes Artísticos son los de la Hermandad de La Sangre (1º premio), del Centro Cultural San Hipólito (2º premio), del Hospital Cruz Roja (3º premio), del Museo de La Trinidad (4º premio), de la Asociación Vecinal Nuestra Señora de Belén (5º premio) y de la Parroquia de Santa Victoria (6º premio). En la categoría de Belenes Populares los galardonados son los de la Peña Los de Santiago (1º premio), de la Casa de Sevilla (2º premio), de la Asociación Cultural y Recreativa Peña Amigos de San Lorenzo (3º premio), del particular José Jiménez Alarcón (4º premio) y la Hermandad del Huerto (5º premio). Por último, los ganadores en la categoría de Dioramas son los del particular Rafael Naz Caballero (1º premio), de la Parroquia de Santiago (2º premio), de la Real Colegiata de San Hipólito (3º premio), del particular Javier Hidalgo (4º premio), del Hotel Ayre (5º premio) y de la particular Mercedes García (6º premio).