Salvador Fuentes: "Pondremos un plan de choque para normalizar el pago a proveedores en un tiempo record"

El concejal de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha comenzado su comparecencia pidiendo perdón por la suma total de facturas que el Ayuntamiento debe a sus proveedores, llegando a la friolera de 6.269.975,30 euros. Para Fuentes estas cifras es una barbaridad, y no porque exista un problema de caja, sino porque lo que hay es un problema de pago, ya que no se paga en tiempo y forma. Los más de 6 millones de euros corresponden a facturas de:

- Ayuntamiento 4.846.658,97 €

- Ayuntamiento (facturas para reconocimiento extrajudicial de crédito) 387.930,18 €

- Gerencia Municipal de Urbanismo 159.270,39 €

- Imdeco 379.563,00 €

- Imdeec 138.276,18 €

- Ingema 0,00 €

- Imae 219.048,20 €

- Imtur 139.228,38 €

Por este motivo el nuevo equipo de gobierno pondrá en marcha un plan de choque para reducir este importe y hacerlo "en un tiempo record". Para ello dotará de personal y recursos el área correspondiente, porque "no se puede exigir a los ciudadanos que paguen sus impuestos en tiempo y forma, y el Ayuntamiento incumplirlo con sus proveedores".

En otro orden de cosas, hemos querido conocer qué ocurrirá con el aeropuerto de Córdoba, ya que la reciente entrada en vigor de un nuevo reglamento europeo de seguridad aérea, en el que se fijan nuevos requisitos de navegación, hacen inviable los vuelos regulares por la proximidad de viviendas o por el propio campo de tiro de Cerro Muriano. Fuentes asegura "tendremos que ver cómo queda este tema, porque nosotros no podemos renunciar a este aeropuerto"

En su comparecencia, ha aprovechado para desvelar la persona que estará al frente de la gerencia de Vimcorsa. Se trata de Rocío Oria Ratia, arquitecta, especializada en redacción de proyectos, así como en dirección de obras, tasaciones, gestión con la administración y clientes privados. Cuenta con una amplia experiencia en el sector de la edificación con edificios singulares, espacios urbanos, urbanizaciones y legalizaciones.