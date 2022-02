Salud pide cuarentenas solo para vulnerables y quitar las mascarillas en los colegios tras Semana Santa

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha pedido esta semana a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el establecimiento de "un plan de desescalada" en la presente pandemia, en cuanto a que solo se apliquen ya "cuarentenas a las personas vulnerables" que den positivo en Covid-19, y que los escolares puedan volver a clase "sin mascarillas" tras la próxima Semana Santa, en la que Aguirre espera que "no haya ninguna restricción".

Así lo ha dicho el consejero de Salud andaluz, poco antes de presidir el acto institucional con motivo del Día de Andalucía que se celebra este viernes en Córdoba, donde ha explicado que a Darias le ha propuesto "hacer un plan de desescalada de mascarillas en los colegios", para que, "cuando llegue la Semana Santa, termine ese plan, y empezar el tercer trimestre sin mascarillas a nivel escolar, y esa es la propuesta".

Igualmente, también ha propuesto Aguirre a la ministra de Sanidad "empezar a valorar que las cuarentenas" solo se apliquen "a las personas vulnerables" que se contagien, es decir, prever "una especial protección de las personas vulnerables y empezar a normalizar" la situación generada por "las infecciones en las personas normales que tienen poca repercusión clínica", de modo que "las cuarentenas y todo el esfuerzo sean solo para las personas vulnerables".

Por otro lado y tras recordar que "a partir del día 4 (de marzo) el aforo (permitido) será del cien por cien para eventos deportivos de cualquier tipo", Aguirre, al ser preguntado sobre si habrá algún protocolo frente al Covid-19 de cara a la próxima Semana Santa, ha indicado que ahora está uno vigente para regular los ensayos de las bandas de tambores y cornetas y de los costaleros. Sin embargo, "ahora mismo, de cara a la Semana Santa y viendo la evolución que tiene la pandemia, no hay ningún protocolo" diseñado "porque, posiblemente, no haya ninguna restricción", según ha subrayado el consejero de Salud.

Por este motivo, Aguirre ha llamado a "la esperanza", en cuanto a poder "recuperar esos besos y abrazos perdidos" por la pandemia, gracias a que ahora estamos en "una fase descendente mantenida", con un descenso en la incidencia acumulada en Andalucía, pues "por primera vez bajamos de 400" casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas y también "bajamos de 900 en el número" de ingresos hospitalarios.

Ello tiene que ver, según ha argumentado, con el hecho de que en Andalucía ya se han puesto 18 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, con una media de 1,3 millones por mes, de tal forma que "solo el 3,7 por ciento" de los andaluces de más de 12 años no han acudido a vacunarse, de ahí que tenga el consejero "esperanza" en que "tendremos un final de invierno y un inicio de primavera tranquila". La prueba de ello, según ha reseñado, es que "ayer tuvimos Comité de Expertos y no tuvo importancia" lo que se trató en el mismo, lo cual "significa que estamos llegando a la normalidad", y tanto es así que "hemos convocado el próximo Comité de Expertos para el 19 de mayo", lo que "significa que los equipos técnicos no esperan ningún cambio" a peor en la evolución de la pandemia, "sino al contrario", según ha concluido Aguirre.