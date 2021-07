Salud dice que no hay médicos para sustituir vacaciones en el Consultorio de Guadalcázar, que seguirá abierto

La delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha afirmado que, ante las vacaciones estivales de los facultativos que prestan servicio en el Consultorio de Guadalcázar (Córdoba) y dado que no hay médicos para sustuirlos, se ha fijado el horario de atención facultativa en dicho centro de 8,00 a 11,00 horas, y no de 8,00 a 15,00 horas, como hasta ahora, si bien el consultorio permanerá abierto en dicho horario completo con atención enfermera.

Botella, en declaraciones a los periodistas, ha señalado que esto, con más detalle, es lo que explicará en persona al alcalde de Gudalcázar, Francisco Estepa, con quien espera reunirse la próxima semana, después de que éste interpuso este miércoles una queja ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los recortes en el horario del consultorio de la localidad. Ante ello, Botella ha indicado que tiene "pendiente una reunión con el alcalde", que se la ha solicitado, y que ella estará "encantadísima de reunirme con él, porque en todo el tema de salud, el Covid y el no Covid, la colaboración entre administraciones es fundamental" y, en este contexto, Estepa le ha trasladado "su preocupación respecto a este tema y voy a ver si la próxima semana no sentamos".

La cuestión en este caso, como en otros en distintos municipios de la provincia, es que "los profesionales sanitarios, como el resto de trabajadores, tienen derecho a sus vacaciones", y "lo que está ocurriendo es que, por mucha voluntad que existe en la Consejería de Salud, teniendo los recursos, el presupuesto y la capacidad de gestión del SAS, es que en las bolsas de facultativos están vacías", de modo que "no hay posibilidad de contratar a más médicos para sustituir a los que se van de vacaciones porque están vacías".

Como consecuencia, "los gerentes de los distintos distritos y áreas están haciendo encaje de bolillos para, con los recursos disponibles, garantizar el legítimo derecho de los profesionales a tomarse sus vacaciones, garantizando siempre la asistencia sanitaria de la población, que lógicamente es también una prioridad máxima".

Por eso y "pese a esas incidencias", la "asistencia sanitaria está garantizada" en Guadalcazar, puesto que dicho municipio pertenece a la Unidad de Gestión Clínica de Posadas (Córdoba) y, desde la misma, se cubrirá, en la medida de lo posible, la asistencia facultativa en el Consultorio de Guadalcázar, "de ocho a once de la mañana", y no de 8,00 a 15,00 horas, como hasta ahora, si bien el centro "no se cierra", a las 11,00 horas, "porque el personal de Enfermería va a estar en el consultorio durante todo el horario, de ocho a tres".