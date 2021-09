Salen a la luz las confesiones de José Bretón en la cárcel: “Quería hacerle daño a ella”

El 8 de octubre de 2011, José Bretón denunció ante la Policía Nacional la desaparición de sus dos hijos, donde aseguraba que perdió a sus hijos en una distracción en el parque Cruz Conde cuando se dirigía a la Ciudad de los Niños. Unas declaraciones que mantuvo durante la fase de instrucción, la celebración del juicio, e incluso llegó a presentar un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo donde insistiía en su inocencia.

De hecho, durante la celebración del juicio, Bretón insistió ante el juez en lo buen padre que era, asegurando que su hijo corría hacia sus brazos al salir de la guardería o que la pequeña Ruth le pedía agua por las noches con la frase "Papá, agua". El asesino cordobés señalaba durante su declaración, visiblemente emocionado que "mis hijos no me temen, me adoran y yo les quiero a ellos con locura".





Ahora, a punto de cumplirse diez años de este caso de violencia vicaria, el asesino cordobés habría reconocido por primera vez en la cárcel de Herrera de la Mancha, el cruel asesinato que cometió. Según ha adelantado el diario 'El Mundo', José Bretón, Miguel Carcaño y Sergio Morate han participado en un taller de diálogo dentro de la cárcel junto a otros diez en una iniciativa de reinserción, donde se habrían producido estas declaraciones.





Las confesiones de José Bretón en la cárcel: “Quería hacerle daño a ella”





"Estoy aquí por haber asesinado a mis hijos: a mi José y a mi Ruth", habría manifestado Bretón ante la atenta mirada del resto de participantes quienes, ninguno quiso sentarse a su lado "pese a ser más participativo y formal", según ha publicado El Mundo.

Durante las diez sesiones, Bretón ha respondido a diferentes preguntas dentro de estos diálogos, en los que, entre otras cosas, explicaba como preparó el crimen con el que acabó con la vida de sus hijos con un claro objetivo, hacer daño a su exmujer Ruth Ortiz: "Estuve 15 días planeándolo todo, porque quería hacerle daño a ella. Tranquilos, los niños no sufrieron. Yo jamás les haría daño".

El asesino cordobés, según publica este periódico, aseguraba que participaba en el programa de reinserción para que no volviera a suceder algo así: "Lo que yo hice es lo peor que puede hacer un ser humano", afirmó.





Sergio Morate y Miguel Carcaño también reconocen sus crímenes





Junto a José Bretón, en estas sesiones del taller de diálogo para la reinserción han colaborado otros dos asesinos, como Miguel Carcaño, autor confeso del asesinato de la joven sevilla Marta del Castillo, y Sergio Morate, condenado por los asesinatos de su novia, Marina Okarynska, y la amiga de esta, Laura del Hoyo.

En el caso de Miguel Carcaño, durante su intervención se refirió a la joven Marta del Castillo como su amiga, e insistió en no saber donde se encuentra el cuerpo de la sevillana, asesinada en 2009.

Por su parte, Sergio Morate no mostró arrepentimiento por el asesinato de su novia y la amiga de esta. De hecho, según relata este periódico, Moratecomenzaba su intervención señalando que "Me parece injusto que a mí me caigan 48 años y otros que han asesinado a sus hijos tengan menos condena". Una clara alusión al caso Bretón, donde el asesino cordobés recibió una condena de 40 años.

Según señala el autor del artículo, Morate se mostró frio en todo momento, y señaló que el arrepentimiento que reconocía era más por las consecuencias que ha derivado para él y su familia, que por el crimen en sí. Además, Morate afirmó que su exnovia "no era un buen bicho".





