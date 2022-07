Sadeco imparte en Cantabria un taller sobre reciclaje de materia orgánica y la obtención de compost

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) está presenteen la programación cultural de los Cursos de Verano de la Universidad deCantabria para impartir un taller cuyo objetivo principal es fomentar entre losciudadanos la necesidad de separar los residuos orgánicos domésticos yobtener compost.

Las instalaciones del Centro Cultural San José-Fundación Quintana, enSuances, acoge este martes el taller ‘Reutilización de residuos para hacercompost y su uso en huertos urbanos’, que imparten la responsable de laUnidad de Comunicación de SADECO, Verónica López Solano, y el educadorambiental de ‘El brote’, también de Córdoba, Javier Poyato Cabrera.Cantabria ha comenzado a dar sus primeros pasos, con la progresivaimplantación del contenedor marrón en los municipios de la comarca delBesaya, donde la gestión de los residuos depende de la empresa públicaMARE.

Este encuentro, que ya se imparte de forma habitual en Córdoba, insiste enla idea de llegar al residuo 0 y, si no eliminarlos del todo, sí al menos poderreducir los vertederos y que la economía lineal de ahora se convierta en unaeconomía circular.En palabras de Verónica López, es “una forma que no se consuman másmaterias primas de la naturaleza y que todo tenga una segunda vida”. Unobjetivo “que no es tan difícil, solo es un hábito de vida que hay queadquirir”, añade.

López insiste también en que “el reciclaje de la fracción resto es el últimoeslabón en el proceso de separación de los residuos domésticos, una vez queya se ha popularizado el reciclaje del papel-cartón, los envases y el vidrio”.En esta labor de concienciación de la población sobre la necesidad de separaren los domicilios los residuos orgánicos que, hasta ahora, iban al contenedorgris, la responsable de la Unidad de Comunicación de Sadeco tiene unaamplia experiencia.

“Desarrollamos tanto campañas a nivel educativo, con los jóvenes en loscentros docentes, como a nivel ciudad, y es muy simple tener un cubopequeño en la cocina a donde tirar a diario estos restos, y bajar adepositarlos en los contenedores marrones”, asegura López.Además, resalta la facilidad hacer compost en casa, en pequeñascomposteras, para poder utilizar después este abono natural en plantas yhuertos urbanos.

“Hay que tener claro, eso sí, que no es tierra sino abonoque complementa a la tierra que enriquece el sustrato”, matiza. “La idea esque sea un taller muy visual en el que participen los asistentes y que se vayaa casa sabiendo cómo con la materia orgánica que generamos en losdomicilios se puede hacer compost”, detalla Verónica López.