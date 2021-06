Sadeco destinará 300.000 euros a la primera fase de limpieza de los márgenes del Guadalquivir

Este miércoles tuvo lugar la primera Mesa Técnica del Río, que servirá de prólogo al inminente comienzo de las labores de Sadeco de limpieza del Gualquivir.

David Dorado, presidente de Sadeco, atendió a COPE tras la sesión para aclarar que el presupueso inicial es de “300.000 euros en principio de un proyecto de 1.100.000 euros. Con ese dinero hemos establecido un orden de prioridades con las distintas administraciones implicadas, porque queremos que sea un proyecto de todos. Con esta actuación que empezará con carácter inminente y es un hito por su dotación presupuestaria para la ciudad. Es una actuación que nos va a permitir la limpieza y el decoro del río como nunca ha estado hasta ahora”.

Sadeco se ocupará de los márgenes del Guadalquivir, no del fondo porque no es su competencia: “En los márgenes es donde se acumulan las basuras más visibles es en las orillas, que vamos a empezar a eliminarlo de manera eficiente. Hay una cuadrilla de personas trabajando en esas labores de limpieza, pero sin tener acceso a sus vehículos y la maquinaria debida no son todos los eficaces que quisiéramos que fueran. Con este arreglo de caminos y desbroce del entorno vamos a mantener en unos altos estándares de limpieza al río”.

El entorno del río Guadalquivir, según Dorado, “está sucio. De hecho, hay actuaciones de voluntarios y asociaciones ecologistas y en pro del Medio Ambiente para retirar residuos como una que hicieron los de OK Planet y se recogieron ocho camiones de residuos. Se trata de que esto se haga con los servicios de Sadeco, que para eso está y no se tenga que tirar de voluntarios”.

Las operaciones de este plan de limpieza arrancarán en el Puente del Arenal: “Empezaremos en el margen izquierdo del Puente del Arenal hasta el Puente de Miraflores. Es la zona donde el camino existe y habría que dejarlo en condiciones óptimas de acceso a la maquinaria y vehículos de Sadeco para que las dificultades que nos pudiésemos encontrar a lo largo del trazado del camino nos las encontrásemos en un camino más sencillo y nos sirva de aprendizaje”.

Y, como curiosidad, se estudia la posibilidad de usar ganado para el desbroce. Una forma muy natural de limpiar la maleza: “es algo que se planteó y me pareció una propuesta muy interesante. En este proyecto no está contemplado ya que las labores de adecentamiento de caminos no lo puede hacer el ganado, porque para eso primero hay que preparar el camino”.

