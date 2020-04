El reto de vivir con una persona con autismo 

No sé cómo es vivir sin una persona con autismo. Yo tenía cuatro años cuando mi familia recibió el diagnóstico de mi hermana, que ese momento tenía dos. Vivir con una persona con autismo puede ser un reto, pero también es un continuo aprendizaje. Para mí, Marta y Trastorno del Espectro Autista son dos términos inseparables, pero no me evocan dolor ni tristeza, sino todo lo contrario, para mí es amor, admiración y alegría.

No recuerdo si conocer esta noticia fue un shock para mis padres. Imagino que al principio sí, como el de cualquier familia que recibe una noticia de este tipo. Solo recuerdo que mi madre decía que Marta era especial. Y efectivamente, así ha sido durante los 25 años en lo que Marta nos acompaña.

Abrir camino fue duro, recuerdo a mis padres luchar porque Marta pudiese venir al mismo colegio en el que estábamos nosotras, llevarla a terapia, con una terapeuta o en la Asociación de Autismo Córdoba, donde conocimos a otros niños tan especiales e increíbles como Marta.

Marta consiguió comunicarse con nosotros, aprendió a escribir, a leer con una comprensión muy limitada, y también a hacer cálculo con una agilidad que a veces parece una calculadora humana.

En una casa de nueve, nunca ha recibido un trato diferente. Marta es bastante autónoma, se viste sola, se asea, y colabora en las tareas diarias de casa, como recoger, hacer la cama o poner la mesa. Pero también tiene sus manías, como no dejar que te refieras a ella como tú sino como Marta, y una sobreprotección hacia mí, su hermana mayor, que nunca he comprendido del todo.

Recuerdo que hubo un tiempo no podíamos levantar la persiana de la habitación, o que, al cambiar la ubicación de la mesa de la cocina, ella no podía entrar, algo más tarde ocurrió con el salón. Todo ha sido un continuo aprendizaje, porque lo ayer valía hoy no. Durante una época, yo no podía llorar, aunque fuese porque me había dado un golpe y me dolía. Ese simple gesto, llorar, hacía que Marta se enfadase. Recuerdo salir a escondidas de casa para ver a mis amigas, para salir a comprar sin que ella viniese, porque sino tenía que venir siempre conmigo.

Ahora, eso ha cambiado pero seguimos tan unidas como el primer día. Marta es muy cariñosa con los que quiere, y ese círculo especial le tiene asignado un personaje de película, la gran mayoría de Disney. Otra manía. Por eso, si te conoce, lo primero que hace es abrazarte, darte muchos besos y preguntarte tu fecha de nacimiento, vaya a ser que haya cambiado algo desde la última que vez que coincidísteis.

Sus cuadernos son su seña de identidad actual, ha costado mucho pero la hemos convencido para que solo lleve un par de sus folios en un plástico cuando sale a pasear. En ellos no hay un libro, ni un diario, ni nada que para otro pueda tener valor. Son nombres de las personas a las que quiere, y otras que se ha inventado, a las que categoriza por sexo, fecha de nacimiento y si es privilegiado, un personaje. Yo pude elegir y me tocó Esmeralda, del Jorobado de Notre Dame. Pero ella, no puede vivir sin imprimir lo mismo cada viernes del año, en un documento de Word, que poco ha cambiado, más allá del tamaño de letra para que la extensión sea de diez folios, en los últimos siete u ocho años.

El reto de vivir con una persona con autismo

Marta, como tú y como yo, ha tenido momentos buenos, otros regulares y algunos malos, que hemos podido ir superando. Este confinamiento está siendo difícil, las rutinas y hábitos para estas personas son muy importantes, pero no más complicado que otros muchos días en su vida.

Es cierto que dentro de este espectro, cada persona es diferente de las otras, aunque tienen cosas en común. No son personas muy distintas de ti y de mi, ya que sus metas son como la de todo ser humano, sentirse querida y ser feliz.