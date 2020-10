Repullo: "Las medidas adoptadas vienen a evitar la aplicación de otras más restrictivas"

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha explicado en COPE que las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para el término municipal de Córdoba "vienen a evitar la aplicación de medidas más restrictivas y concienciar a los cordobeses".

Ante las nuevas medidas, el delegado ha explicado que la Junta de Andalucía está trabajando en ayudas para los sectores más afectados por esta situación, como es el caso de las ayudas para el alquiler.

Una primera línea de estas ayudas está destinada al sostenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas, con carácter general, de 900 euros; la segunda, de 1.200 euros, se dirige específicamente al sostenimiento de la actividad económica vinculada al ocio nocturno y establecimientos recreativos infantiles.

Medidas Adoptadas en Córdoba

Las restricciones que recoge el BOJA del 23 de Octubre, de aplicación en Córdoba, estarán vigentes hasta el próximo 7 de noviembre. Estas son las medidas adoptadas:

Las visitas de familiares y allegados a las residencias de mayores quedan totalmente canceladas y en los velatorios se permitirá un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y de 10 en sitios cerrados (sean o no convivientes).

Los establecimientos y locales comerciales, no podrán superar el 50% de su aforo y deberán cerrar a las 22:00. Podrán cerrar más tarde las farmacias, los servicios sanitarios y veterinarios y las gasolineras.

Las medidas a aplicar en los bares y restaurantes serán las siguientes: no se puede consumir en la barra y tanto en el interior como en las terrazas el aforo no podrá superar el 50%. Entre mesa y mesa debe haber, como mínimo, un espacio de 1,5 metros, y en cada una de esas mesas no podrán estar sentadas más de seis personas.

También los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 22:00 como muy tarde y el BOJA lo deja claro: las mismas restricciones se aplicarán a las casas de apuestas.

Otra medida para estos establecimientos será la obligatoriedad de llevar mascarilla todo el rato, aunque se esté sentado en la mesa. Solo podrá quitarse para beber o comer, y después deberá volver a ser colocada.

Por otra parte, se limita las reuniones de personas "para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos municipales a un número máximo de seis personas, incluidos convivientes, salvo que éstos sean más de seis".

Los cordobeses no podrán asistir a las peñas, y tampoco al mercadillo, que queda suspendido, ni a parques ni jardines (incluidos en el cierre los columpios). En este sentido, el alcalde ha ordenado el precintado de los parques infantiles y jardines de titularidad municipal y el cierre de la Ciudad de los Niños y las Niñas.

Se podrán celebrar bodas, bautizos y comuniones, pero solo podrá asistir un máximo de 30 personas. En las celebraciones de estos banquetes la limitación será exactamente la misma si es al aire libre o en interior, y todos los asistentes deberán permanecer sentados.

Con respecto a la práctica deportiva, podrá seguir haciéndose (es más, para los gimnasios no hay restricciones nuevas) pero el aforo de los lugares en los que se desarrolle deberá de ser del 50% y los grupos que se formen de un máximo de seis personas. Cabe recordar que también se debe usar mascarilla durante la práctica deportiva.

CRIBADOS

La Junta de Andalucía llevará a cabo este martes 27 de octubre, entre las 9,00 y las 21,00 horas en el Pabellón Vistalegre de la capital cordobesa el cribado extraordinario voluntario de test rápidos de antígenos que ya había anunciado, mientras que el miércoles y el jueves de esta semana lo hará en Aguilar de la Frontera (Córdoba), en el Polideportivo Municipal y ambos días de 15,00 a 20,00 horas.

Según ha informado la Administración autonómica, han seleccionado con criterios epidemiológicos una muestra de 1.100 personas para la capital cordobesa y de 430 en Aguilar de la Frontera que, de forma voluntaria, podrán someterse a los test rápidos de antígenos, los cuales arrojan resultados en 15 minutos desde la realización de la prueba.

Una vez conocidos los resultados en este cribado extraordinario voluntario, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto impacto de Córdoba hará una valoración de riesgo específica para cada uno de estos dos municipios.