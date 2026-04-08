La Renta 2025 esconde nuevas formas de ahorrar: guía para no perderte ninguna deducción

La campaña de la declaración de la renta ya ha comenzado, y con ella, un periodo de dudas, prisas y, sobre todo, oportunidades de ahorro. Para aclarar el panorama y aprovechar al máximo las deducciones disponibles, la abogada Carmen Perea, CEO de Legal Express, desgrana las claves para afrontar este trámite con éxito y reducir la factura fiscal.

Uno de los primeros pasos es revisar el borrador que facilita la Agencia Tributaria. Perea advierte que, aunque es una herramienta útil, no hay que fiarse ciegamente. Según explica, el borrador traslada en un "70 u 80 por ciento" los datos económicos, pero "hay que revisarlos y hay que complementarlo en otra serie de partidas que no tiene acceso la agencia tributaria", como pueden ser ciertas deducciones o gastos específicos.

Claves para empezar: plazos y obligados

El periodo para presentar la declaración se extiende desde el 8 de abril hasta el 30 de junio. Además, hay otras fechas clave a tener en cuenta: a partir del 6 de mayo se habilita la atención telefónica y desde el 1 de junio, la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

No todos los contribuyentes están obligados a declarar. El límite general se sitúa en 22.000 euros anuales para quienes tienen un solo pagador. Sin embargo, este umbral baja a 15.876 euros si se tienen dos o más pagadores. Este año se suman novedades para perceptores del ingreso mínimo vital (IMV), con un límite de 12.600 euros, y para quienes han cobrado el paro, si no superan los 22.000 euros.

El universo de las deducciones: la gran oportunidad de ahorro

La verdadera oportunidad para aligerar la carga fiscal reside en las deducciones, tanto estatales como autonómicas. Carmen Perea subraya que es en estas partidas donde se puede ahorrar, aunque su complejidad técnica a menudo genera errores. "Son cuestiones técnico jurídicas, que incluso a los que somos profesionales de la materia, pues nos cuesta comprenderla y e interpretarla", afirma la experta, recomendando buscar asesoramiento profesional para evitar fallos.

Son cuestiones técnico jurídicas, que incluso a los que somos profesionales de la materia, pues nos cuesta comprenderla y e interpretarla" Carmen Perea CEO de Legal Express

Novedades en las deducciones andaluzas

Este año, Andalucía ha introducido un abanico de nuevas deducciones muy atractivas. Entre las más novedosas se encuentra la deducción del 15% por gastos en gimnasios o centros deportivos, un 10% por donativos con finalidad ecológica y una ayuda para las familias con mascotas, que podrán deducirse el 30% de los gastos veterinarios, con un límite de 100 euros anuales.

A estas se suman otras ayudas específicas, como una deducción de 100 euros para familias con miembros celíacos o una nueva deducción para quienes perciben únicamente el salario mínimo interprofesional. Estas se complementan con las ya existentes por inversión en vivienda, alquiler, nacimiento de hijos, familias numerosas o gastos educativos, conformando un amplio espectro de posibilidades de ahorro.

La experta insiste en que la clave para una declaración tranquila y ventajosa es la anticipación. "Sería conveniente hacer una planificación a priori de nuestros gastos, de nuestras inversiones, que luego van a poder constituir lo que son las deducciones estatales y autonómicas", aconseja Perea. Verificar el borrador y contar con ayuda profesional son los otros dos pilares para afrontar el trámite sin sorpresas.