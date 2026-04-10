El Reina Sofía cumple 50 años: el viaje del hospital que nació para ser pequeño y se hizo un gigante

El hospital Reina Sofía de Córdoba cumple 50 años convertido en un referente sanitario y de investigación. Medio siglo de historia que se puede contar a través de sus protagonistas, como el doctor Rafael Guerrero, que vivió sus primeros pasos en 1976, y la doctora Mari Carmen Pérez, que forma parte de la nueva era del centro, donde la humanización y la tecnología marcan el presente. Dos miradas que explican cómo un hospital concebido para ser provincial se transformó en un buque insignia de la sanidad.

Un gigante inesperado

El doctor Rafael Guerrero llegó al hospital en marzo de 1976. "Cuando llevaba 5 o 6 días aquí, salí un día de guardia, vi un tumulto de gente y era que venía don Juan Carlos y doña Sofía a inaugurar el hospital", recuerda. Por entonces, el hospital general todavía no funcionaba y los médicos convivían con los albañiles. Aquel centro, que según le reconoció un consejero de sanidad, "estaba llamado a ser como un hospital de ciudad pequeña", despegó de una forma que nadie esperaba.

Rafael Guerrero

La clave, según Guerrero, fue el capital humano. "Llegaron unos señores que al cabo del tiempo bautizamos como los coroneles. Era gente que vino de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de otros hospitales de mayor porte y dijeron: vamos a trabajar", explica. Ese empuje inicial contagió a los más jóvenes y sentó las bases de la excelencia. "Cuando nos dimos cuenta, en un transcurso de 8 o 10 años, nos declararon hospital del año en España, y dos veces seguidas".

Estuvimos 3 meses estudiando como locos, porque temíamos que llegara el primer trasplante de corazón y nosotros no estuviéramos a la altura" Rafael Guerrero

Ese crecimiento exponencial generó lo que Guerrero denomina el "efecto locomotora". Los grandes hitos obligaban a todas las unidades a superarse. "Recuerdo que un día el doctor Concha llegó y le dijo a mi jefe: ‘Paco, de aquí a 2 a 3 meses tienes el primer trasplante de corazón en la unidad’". Aquel anuncio supuso una revolución: "Estuvimos 3 meses estudiando como locos, porque temíamos que llegara el primer trasplante de corazón y nosotros no estuviéramos a la altura y no estuviéramos al día".

Tras el primer trasplante de riñón en 1979 y el de corazón en 1986, llegaron el de hígado en 1989 y el de pulmón, "el más problemático y difícil", en palabras del doctor. El hospital se convirtió en un imán para casos complejos. "Nos han llovido enfermos de todo Andalucía, porque nuestros compañeros de otros hospitales sabían que la solución estaba aquí", asegura Guerrero. A día de hoy, el Reina Sofía es el segundo hospital del mundo en trasplantes de Boulmouth.

La era de la humanización

La doctora Mari Carmen Pérez representa la evolución del hospital en las últimas dos décadas. Su vínculo con el centro es total: nació en él y ahora trabaja en la Unidad de Cuidados Paliativos. "Siento que con mi trabajo devuelvo a este hospital gran parte de lo que también ha significado en mi vida", afirma con orgullo. Para ella, la evolución no solo ha sido tecnológica, sino también humana.

María del Carmen Pérez

En su opinión, junto a los "grandes avances tecnológicos y científicos", el hospital ha sabido poner en valor "la atención humana a la persona que hay detrás del síndrome, la clínica o el síntoma". En un área tan sensible como los cuidados paliativos, el Reina Sofía ha sido un referente, creando la primera unidad de gestión clínica de esta especialidad en Andalucía en 2015.

El gran reto es seguir prestando una atención humanizada, centrando en las personas que necesitan nuestra ayuda" María del Carmen Pérez Doctora

De cara al futuro, la doctora Pérez lo tiene claro. "No podemos perder el foco de la atención centrada en el paciente, en la persona enferma, detrás de la cual hay valores, necesidades y sufrimiento". El desafío, insiste, es evitar que la tecnología "embriague o emborrone" esa visión. "El gran reto es seguir prestando una atención humanizada, centrando en las personas que necesitan nuestra ayuda", concluye.

Las personas, la mayor fortaleza

Preguntada por la mayor fortaleza del Reina Sofía, la doctora no duda: "Las personas que lo formamos". Considera que los trabajadores son "el andamio real donde se sujeta todo el desarrollo de la asistencia sanitaria". Su deseo para el futuro es que el hospital siga siendo "abierto a la ciudadanía que atiende" y no se olvide nunca de "un modelo de atención centrado en la persona siempre, más allá de todo lo demás".