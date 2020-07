La realidad de los coches eléctricos que nadie te ha contado

El sector del coche eléctrico está deseo de despuntar, pero los usuarios actualmente se encuentran con muchos inconvenientes, a pesar de que las ayudas a la movilidad eléctrica de nuevo ha sido anunciado por el Gobierno de España, en una mera campaña publicitaria, porque los concesionarios se encuentran a día de hoy, sin conocer cómo será aplicadas, por lo que no pueden facilitar precios a aquellos que sí están interesados en la adquisición de uno.

Entre los inconvenientes se encuentran el precio, autonomía, vida útil de la batería o puntos de recarga públicos y particular. Son muchos factores negativos para que la movilidad eléctrica sea una realidad. Veamos punto por punto cada uno de ellos, después de analizarlo con un usuario de vehículo eléctrico tras 6 años de conducción y más de 100.000 kilómetros recorridos.

PRECIO

Los precios de un vehículo eléctrico siguen siendo muy elevados, a pesar de poder acogernos a algún tipo de ayuda, porque se debe tener en cuenta que se trata de una ayuda, no que nos regalen el dinero, por lo que en la siguiente declaración de la renta nos pasará factura, y seguramente tendremos que devolver un importe que no nos gustará. Aunque hay marcas con precios más asequibles que otros, no todas las personas pueden acceder a ellos.

AUTONOMÍA

Cada vez más estos vehículos nos ofrecen mayor autonomía. La prueba la tenemos en uno de los más vendidos, como es el Nissan Leaf, que salío al mercado con una autonomía de 24 kilowatios, y actualmente ya dispone del nuevo modelo de 60 kilowatios, aunque el precio es prohibitivo para la mayoría de los mortales, y como mucho tendremos que fijarnos en el de 40 kilowatios que nos daría una autonomía real de unos 250 kilómetros en función de la manera de conducir.

Como ocurre con los vehículos de gasolina o diesel, los consumos que indican el fabricante son después de unas pruebas llevadas a cabo en circuitos, con un único ocupante, con una velocidad concreta, sin viento, sin lluvia, sin carga añadida... Es decir, que nos puede servir de referencia, pero poco más.

VIDA DE LA BATERÍA

Actualmente cualquier batería con el paso del tiempo y el propio uso, comienza a deteriorarse. Si al principio las marcas nos aseguran una autonomía, con el paso de los kilómetros y los años, el número de celdas van disminuyendo, y por cada una que se vaya apagando, menos kilómetros podremos recorrer.

A los coches eléctricos les ocurre como a los móviles, la depreciación es mayor en cuanto sale al mercado un nuevo modelo, con nueva tecnología y con una batería más eficiente. Si llega el momento de vender nuestro vehículo eléctrico, el mercado aún está experimentando qué ocurre con ellos, ya que la depreciación es mucho mayor que los vehículos convencionales, y si el vehículo cuenta ya con un desgaste de la batería, mucho más.

PUNTOS DE RECARGA

Poco a poco se van viendo más puntos de recarga en las distintas localidades, pero la gran mayoría no son públicos. Además los puntos que los usuarios encuentran son de recarga lenta o semilenta, por lo que recorrer distancias largas donde tengamos que recargar se convierte en una misión imposible. También podemos encontrarnos imprevistos en el camino si alguna aplicación nos está indicando un punto de recarga, y al llegar a ella o bien está siendo usada o no está operativa por cualquier otro motivo. En ese caso podemos experimentar una sansación tan negativa y angustiosa como cuando necesitamos nuestro móvil, nos quedamos sin batería y no podemos ponerlo en carga en ningún punto.

CARGA PARTICULAR

La carga la podemos hacer tanto en un enchufe convencional, siempre con el cable de carga suministrado por la marca, como en cargador semi rápido.

El enchufe normal, y siempre con el cable de carga, nos cargará el coche con un amperaje máximo de 10, lo que permitirá que el enchufe no se queme. De esta manera la batería de nuestro coche de 24 Kw se cargará un 10% cada hora.

Si optamos por instalar un cargador semirápido, lo que puede suponer una inversión de unos 900 euros aproximadamente dependiendo la distancia que exista entre el punto y el contador, podremos subir o bajar el amperaje, teniendo en cuenta la potencia que tengamos contratada. Es decir, si tenemos una pontencia de uno 5,5 kw contratados en casa, no es recomendable cargar a más de 25 amperios, porque saltaría el limitador.

ELEGIR UN ELÉCTRICO O UN CONVENCIONAL



A la hora de decidirnos por un vehículo eléctrico o uno de combustión, y viendo todos los inconvenientes con los que hoy nos encontramos, lo primero es saber si podemos instalar un punto de recarga en nuestro garaje, si vives en una comunidad. Si eres de los cuentas con tu propio garaje, lo tendrás más fácil. Y lo segundo, al igual que ocurre a la hora de comprar un diesel, es saber qué número de kilómetros recorremos y si el trayecto nos permite no entrar en estado de pánico porque nos quedamos sin batería a medio camino. Una vez respondida estas dos cuestiones, es momento de elegir una opción u otra.

LA MEJOR COMPRA

Con la devaluación que sufre los vehículos, y mucho más los eléctricos, la mejor opción es adquirirlo a través de las distintas fórmulas que existen de financiación flexible. En la gran mayoría el comprador da una entrada mínima, que en función de la misma la cuota mensual durante los tres o cuatro siguientes años, será más elevada o no, teniendo una última cuota (valor mínimo garantizado del vehículo) pendiente de pago o de refinanciación. Llegado ese momento podemos entregar el vehículo con lo que quedamos libre de deuda, o bien lo entregamos y elegimos otro vehículo, para volver a repetir operación.

De esta manera nos aseguramos tener un vehículo nuevo una vez finalizado la modalidad elegida, ya que el coche no es de nuestra propiedad. Se trata de pagar por el uso del mismo, y así no nos encontraremos con la sorpresa de una devaluación mayor de nuestro vehículo eléctrico cada cierto tiempo.

BENEFICIOS

Aunque hay mucha incertidumbre como hemos visto, los que se deciden en adquierir un vehículo eléctrico, ven las siguientes ventajas.