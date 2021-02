La razón por la que Boris Johnson muestra interés por Córdoba para tratar el COVID-19

La llegada del coronavirus hizo que un grupo de investigadores del Institumo Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), de la Universidad de Córdoba y del Hospital Universitario Reina Sofía, se pusieran a trabajar para logar combatir la enfermedad sobretodo para lograr salvar vidas de aquellos pacientes que eran ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Ese trabajo comenZó a dar sus frutos hace meses y poco a poco se han ido incorporando a los protocolos en distintos hospitales españoles. Las buenas noticias corren como la pólvora y por este motivo este medicamento en cuestión, el calcifediol, ha llegado al Parlamento británico, como ha adelantado ABC.. David Davis, diputado en la Cámara de los Comunes por el Partido Conservador, ha interpelado al primer ministro, Boris Johnson, sobre todos lo beneficiones que puede aportar este medicamento que nace en Andalucía.

The Andalusians appear to have had an extremely good result from providing activated Vitamin D, calcifediol, to care home residents and some GP patients. Today I asked @BorisJohnson to look into the latest evidence from Spain on this cheap, safe and effective treatment. pic.twitter.com/oiSkmJEvIg