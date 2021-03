Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, lanza un mensaje a Pablo Iglesias: “Espero que se pegue un enorme batacazo”

El popular cantante Ramón Arcusa (Barcelona, 1936), quien formara parte junto a Manuel de la Calva del “Dúo Dinámico”, ha dado su opinión sobre la dimisión del Vicepresidente Pablo Iglesias y su postulación a presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid en un hilo en twitter que se ha hecho viral.

Arcusa cataloga a Iglesias como de “culoinquieto que solo quiere notoriedad” y recalca que: “Como en el Gobierno pinta poco o nada (afortunadamente), ahora quiere que se hable de él como sea”. De paso, le manda un mensaje: “Espero que se pegue un enorme batacazo”.

Iglesias es un culoinquieto que solo quiere notoriedad. Como en el Gbno. pinta poco o nada (afortunadamente), ahora quiere que se hable de él como sea. Espero que se pegue un enorme bacatazo. — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) March 15, 2021

Sobre Iglesias no tiene precisamente buenas palabras el veterano cantante. Le llama “personaje que no ha dado un palo al agua en su vida” y le censura que “dejó tirados a nuestros mayores en las residencias durante la pandemia” así como que “no tiene ni idea de gestión”. Concluye Arcusa que lo suyo es “TODO ideología”, por lo que “no merece el voto de los madrileños”.

Como conclusión, Arcusa desea que “Ojalá Madrid sea la tumba política de este nefasto personaje”.

El cantante no ha dejado de escribir sobre el tema, citando a Thomas Sowell: "No hay negocio más lucrativo que luchar por derechos que ya se tienen, en nombre de opresiones que no existen, con el dinero de esos a los que se tacha de opresores” y recalcando que “parece escrito para Iglesias y compañía”.

"No hay negocio más lucrativo que luchar por derechos que ya se tienen, en nombre de opresiones que no existen, con el dinero de esos a los que se tacha de opresores" (Thomas Sowell).

{Parece escrito para Iglesias y Cía.) — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) March 14, 2021

También se refirió al presidente Pedro Sánchez, explicando que “parece mentira, con la que está cayendo, que el PSOE de Sánchez maniobre sus cloacas para desestabilizar todo, esta vez en Murcia. Esta gente no tiene vergüenza”. Tampoco salva Arcusa “con pesar” a Ciudadanos.

Parece mentira, con la que está cayendo, que el PSOE de Sánchez maniobre sus cloacas para desestabilizar todo, esta vez en Murcia. Esta gente no tiene vergüenza. Tampoco se salva -con pesar-, Cs. — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) March 12, 2021

Hace unas horas citó una columna del periodista de El Mundo Jorge Bustos, de la que entresacó un párrafo que decía que “Iglesias se hizo comunista cuando el Muro ya había caído, se puso a combatir a Franco cuando Franco ya había muerto y fundó un partido para impedir la Transición cuando la Transición ya se había hecho”. Tras eso comentó: “Ja, ja. Revolucionario de salón”.

“... Iglesias se hizo comunista cuando el Muro ya había caído, se puso a combatir a Franco cuando Franco ya había muerto y fundó un partido para impedir la Transición cuando la Transición ya se había hecho”. Ja, ja. Revolucionario de salón. ⁦@JorgeBustos1⁩ lo retrata. pic.twitter.com/QmdPCozPt3 — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) March 16, 2021

También te puede interesar:

- Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, se despacha contra "la otra cara del 8M": "Políticamente incorrecto"

- Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, corta a Rosa María Artal: "Se me acumula el trabajo"