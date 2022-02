Rafael Amor (ATA) cree que "lo más coherente sería que el Gobierno central amplíe los ERTE un mes más"

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado este lunes, ante la finalización el próximo 28 de febrero de la vigencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de la pandemia y su paso a los regulados en la reforma laboral, que, "si no tenemos todavía un marco o un submarco" dentro de dicha reforma" que pueda permitir el hecho de ampliar" los ERTE de pandemia, "lo más coherente" sería ampliarlos por parte del Gobierno central "un mes más".

Así lo ha expresado Amor en declaraciones a los periodistas después de inaugurar en Córdoba las jornadas 'Mujeres autónomas. Capacidad de romper estereotipos', recalcando que aunque en "la nueva reforma laboral se establecía un marco en el que se pudieran negociar esos ERTE" es algo que "no está definido del todo".

Es por ello que desde ATA, según Amor, piensan que "no solamente los ERTE, sino la prestación por cese extraordinario de actividad, se puedan prorrogar un mes más", todo ello con el objetivo de "proteger el empleo de aquellos trabajadores que todavía no se pueden reincorporar" a su trabajo por el tipo de actividad que realizan. Para finalizar, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Andalucía ha recordado que la pandemia por coronavirus "aún no ha acabado", motivo por el que es importante "proteger a los trabajadores".