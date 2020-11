¿Quieres saber la astronómica cantidad que gana el CEO de Amazon por segundo?

La Pandemia no solo no volverá mejor a la Humanidad, sino que empobrecerá a la gran mayoría. No a todos. La crisis derivada de la Covid-19 ha provocado que muchos pierdan su empleo y otros tantos comprueben con pesar cómo sus ahorros eran menos abundantes de lo que esperaban.

Sin embargo, los ricos han aprovechado estos meses de zozobra para aumentar todavía más sus reservas a lo Tío Gilito. El que más, el dueño de Amazón, Jeff Bezos.

Con lo que gana en una hora podría comprarse un equipo Premier como el Leicester City

El norteamericano, según el portal Unilad, ha llegado a ganar en un día 13 mil millones de dólares. Una cifra inimaginable para la inmensa mayoría de mortales y que suena todavía más grosera si se colige que suponen 716 mil euros cada 6 segundos. Más de lo que cualquier español medio ganaría en toda su vida. Haciendo otro cotejo, Bezos únicamente invertiría una hora de trabajo para comprar el Leicester City (417 millones de euros) y apenas siete minutos para equipararse al sueldo de la Reina de Inglaterra (56 millones de euros).

Con estas cifras, Bezos ha aumentado su distancia en la lista Forbes con respecto a Bill Gates y, si continúa su progresión, llegará a ser el primer billonario de la historia.

Este viernes es el Black Friday -otro invento para consumir más-. Piensen en ello a la hora de decidir si les renta más comprar en su comercio de toda la vida… o darle al click y hacer todavía más rico a Bezos.

