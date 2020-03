"Que no te tanguen", la advertencia de la Guardia Civil para viajar de forma segura

La seguridad es un ámbito fundamental en nuestra vida, sobre todo cada vez que vamos a realizar un desplazamiento en carretera. Antes de realizar un viaje en época de vacaciones, es aconsejable realizar una revisión de nuestro coche en todos los aspectos. Debes comprobar los niveles de líquidos y, si fuese necesario, realizar un cambio de aceite, luces o frenos, y como no, de una parte fundamental, los neumáticos. La Guardia Civil ha lanzado una advertencia que debes tener en cuenta a la hora de cambiar las ruedas de tu coche, todo ello para "Que no te tanguen".

Desde la cuenta oficial de Twitter de la Guardia Civil han lanzado un mensaje en el que avisan a los conductores de que si van a realizar un cambio de neumáticos se fijen en el número de identificación que tiene estos. Un número que da muchos datos acerca del neumático que se va a adquirir, entre ellos el año de fabricación, y es que, según indica la Benemérita, aunque no hayas realizado muchos kilómetros y, aparantemente parezcan nuevos, que use unas llantas propias con más de cinco años de antigüedad a pesar de que no tengan desgaste.

La Benemérita advierte que este timo de los neumáticos no ha pasado de moda, por ello han “desvelado” el truco para que esto no pase. Como bien explica la Guardia Civil en sus tweets, consiste en fijarse en los últimos cuatro dígitos de cada uno de los neumáticos que se van a adquirir. De esta manera, se podrá evitar que los neumáticos que te vendan sean viejos. Para que esto no ocurra hay que fijarse en los dos primeros números de este código, los cuales nos revelaran la semana del año en la que se fabricó. Los dos siguientes, informan sobre el año en el que fue fabricado el neumático. Y es que la Banemérita afirma que la lucha contra organizaciones dedicadas a la comercialización de neumáticos usados se ha intensificado enormemente con los últimos años.

¿Cambiar los neumáticos antes de las vacaciones de #SemanaSanta



No los compres con más de diez años ni los lleves montados más de cinco

2 primeras cifras➡️semana

2 últimas➡️año

Este ➡️ de 2001#QueNoTeTanguen pic.twitter.com/fJutZyB5RD — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) February 26, 2020

Se recomienda, además, a la hora de realizar un cambio de neumáticos, acudir a un taller de confianza que cuente con la placa-distintivo, la cual nos garantizará la legalidad de dicho taller. De este modo podremos tener unas garantías en caso de que tengamos que efectuar una denuncia.

También es recomendable prestar una especial atención y cuidado a los neumáticos, así como al vehículo en general, para no sufrir ninguna avería o percance en los desplazamientos que se realicen. Es aconsejable también, a pesar de que no se vaya a efectuar ningún viaje, realizar una revisión del coche cada 20.000-30.000 km, no comprar ningún neumático con más de diez años de antigüedad aunque no hayan sido usados o comprobar que la profundidad del dibujo de los neumáticos no es inferior a 1,6 mm.

¿Vas a cambiar neumáticos?

Que no te cuelen unos viejos

Éste es de 2008

2 primeras cifras ➡️semana

2 últimas ➡️año pic.twitter.com/J2BHl9m8WB — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) October 14, 2019

CONSEJOS ANTES DE VIAJAR

Además de los neumáticos, también debes tener en cuenta otros aspectos como:

Mantener limpios y en buen estado los filtros . No sólo el del aire, sino el de combustión o el antipolen.

. No sólo el del aire, sino el de o el Vigila los amortiguadores y los frenos .

y los . Se recomienda una revisión de la correa de distribución entre los 80.000 y los 100.000 kilómetros

entre los 80.000 y los 100.000 kilómetros Comprueba el tubo de escape

No olvides revisar las luces, tanto por si ha bajado su intensidad como por si estuviesen fundidas.

