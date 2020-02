Qué hacer con el perrito cuando rompo la relación con mi pareja

Cuando comenzamos una relación y en los primeros años, nos volcamos con las relaciones de pareja, pero con el paso del tiempo vienen las crisis de pareja que en ocasiones llegan al punto de romper con la relación. A partir de ese instante llegan los problemas con el reparto de posesiones. Una de ellas puede ser las mascotas que llegan a ser uno más de la familia.

Antes de comenzar el periplo de la vía judicial, se debería intentar llegar a un acuerdo de una manera amistosa para ver quién se queda con el perro, el gato o el canario. Así evitaremos gastos innecesarios y podemos actuar como personas civilizadas. Pero si esto no es posible, finalmente habrá que emprender acciones legales, y eso significa ir a jucio.

Actualmente el Código Civil, recoge en su artículo 333, que las mascotas están consideradas como bienes muebles, pero esto pronto cambiará

Otra opción positiva para ambas partes, si no se llega a un acuerdo amistoso, sería la custodia compartida, en la que quedará bien claro el régimen de visital del animal y cómo se debe ser cuidado a partir de ese momento. Otra manera de resolver este conflicto sería que la mascota pase a ser propiedad de solo una de las partes, por lo que la persona beneficiaria tendrá que indemnizar a su ex-pareja de los derechos de custodia y también del disfrute del animal.

Audio Roberto Llorente, abogado especialista en derecho de familia

También hay que tener en cuenta si el matrimonio estaba en régimen de separación de bienes, porque en ese caso la custodia recaerá en la persona que adquirió el animal.

QUÉ OCURRE CUANDO HAY HIJOS

En estos casos, y más que nunca, debería de existir un acuerdo amistoso y llegar a una custodia compartida o bien a una custodia única. Pero si llegado el caso no es posible, la sentencia puede variar según los casos y según la mascota. No es lo mismo un pájaro al que el menor no le tiene apego, a uno que sí lo tenga. La jurisprudencia recomienda no superar a los menores de sus mascotas en casos de ruptura de pareja.

POCOS CASOS

Puede ocurrir que ningún miembro de la pareja quiera quedarse con el animal. Hay casos que los gastos son excesivos en el cuidado del mismo, o necesite de un gran espacio del cual no se disponga. En esos casos, recaería en la propiedad de la mascota