Qué hacer con los peques en casa ahora que no van al cole

La pregunta que estos días nos podemos hacer es aquella de qué hacer con los peques de la casa ahora que no van al cole. Muchos padres tendrán que compaginar trabajo en casa con sus hijos, y eso es una tarea complicada pero no imposible.

Si el menor tiene una edad mayor de tres años, debemos hacerle entender que cuando papá o mamá está trabajando no se le debe interrumpir, pero esta teoría no se cumplirá y pronto llegará diciendo “me aburro”.

Muchos padres ya recurren a los “apaga niños”, es decir, teléfonos móviles, tablets y televisión, en definitiva todo aquello que permita que el niño esté entretenido y sin molestar. Pero esta solución es la peor de todas.

Lo primero debe ser planificar el día, y un buen día pasa por levantarnos a la misma hora de todos los días y desayunar. Inmediatamente debe ocuparse de su habitación y hacer la cama, recoger la ropa que tenga por medio y en definitiva ordenarla.

Una vez conseguido este paso, en su lugar de estudio, si cuenta con uno, debe realizar las tareas que tenga del cole o academia de idioma. Durante estas semanas y gracias a la conexión a internet, los profesores irán indicando qué tareas deben ir haciendo en casa o en qué deben practicar para reforzar aquella materia que sea necesaria. Ahora más que nunca debemos estar pendiente al correo electrónico del cole o bien a esas aplicaciones que nos permite estar conectados con los distintos profesores.

