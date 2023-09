¿Pudo ser empleado un elefante de guerra en la primigenia Córdoba durante las Guerras Púnicas?

En 2019 se encontró un hueso que puede cambiar un tanto la historia de la primera Córdoba. Antes de la pandemia y llevando a cabo una excavación de urgencia en la Colina de los Quemados -donde se encontraba la Córdoba tartésica- el equipo de arqueólogos de Arqueocórdoba descubrió un carpal que con los años se ha comprobado que perteneció a la pezuña derecha de un animal de grandes dimensiones que podría ser un paquidermo africano o asiático muerto entre finales del siglo IV y mediados del I a.C. ¿Qué pintaba allí?

La historia la adelantó El País y la ha contado en COPE Córdoba Rafael Martínez, el zoólogo y profesor de Prehistoria de la Universidad de Córdoba que ha profundizado en ese hallazgo y extraído sus conclusiones. “Estaba mi compañero Agustín López documentando un nivel correspondiente al poblado de los Quemados con hornos y encontrando bolaños de catapultas y otras armas de piedra que se usaban en los asedios en el mundo antiguo y bajo un muro de adobe caído me avisó de que había un hueso muy grande y dándole vueltas concluimos que no podía ser otra cosa que un hueso carpal de un proboscidio. De un elefante”.

Los elefantes eran los tanques de la antigüedad. Su imponente presencia era muy útil en las batallas y, entonces, ¿se puede pensar que ese hueso perteneció a un elefante destinado a guerrear? “Es una posibilidad. Si hubiera aparecido en un contexto aislado de época iberroromana aislado se podría pensar en que el hueso era una curiosidad traída del norte de África o que llegó en alguna otra circunstancia con un animal ya muerto. También podría pensarse en un hueso fósil de un mamut o un elefante del pleistoceno, pero el hueso no está fosilizado ni es frágil. No tiene erosiones y está claramente identificado bajo un derrumbe de adobe. No es necesario forzar mucho la imaginación para, asociándolo con los restos de catapulta y proyectiles, pensar en que podríamos estar en un contexto de asedio o lo que podría quedar de un asedio y lucha. Tal vez podría ser un elefante de guerra que hay testimonios escritos de su presencia de guerras en la antigüedad”

La importancia del hallazgo -que se encuentra almacenado en el Silo perteneciente al Museo Arqueológico- radicaría en que, podría ser el primer elefante descubierto de las tropas de Aníbal, pero Martínez es cauto ante la posibilidad de que el hueso cambie la historia de la Córdoba iberroromana: “Es exagerado afirmar eso. En el futuro hubiera sido genial. Quién sabe si hubiera aparecido un esqueleto articulado de un elefante con heridas de guerra, enterrado e incluso con su coraza… sería fantástico porque habría cambiado la visión de la guerra en la antigüedad. De momento solo tenemos un hueso carpal de un elefante. Probablemente fuera un elefante que llegó vivo a la Península Ibérica y que formó parte de una serie de hechos históricos. No podemos decir nada más”. De momento, claro.