PSOE, IU y Podemos presentan una treintena de enmiendas conjuntas al presupuesto municipal

Los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida y Podemos presentarán este martes una batería de unas 30 enmiendas conjuntas al presupuesto municipal, unas cuentas que se someterán a aprobación en el Pleno de la Corporación del próximo jueves.

El objetivo de estos tres grupos, que mantienen conversaciones telemáticamente desde hace días, es presentar al gobierno local una alternativa consensuada de medidas económicas y sociales para el presupuesto para 2020.

Se trata de introducir cambios en las cuentas para adecuar el presupuesto a la situación de crisis económica y social de la ciudad derivada de alerta sanitaria por la expansión del covid-19 y la paralización económica, una realidad que es muy distinta a la que vivía la ciudad cuando se redactó el proyecto de PP y Ciudadanos.

Para las tres formaciones, estos presupuestos tienen que servir para reactivar la economía de la ciudad y dar respuesta a las demandas sociales actuales, por lo que desde una actitud propositiva y de colaboración, han trabajado en el documento conjunto de enmiendas para transformar estas cuentas.

La delegación de Hacienda anuncia que se suspenden y compensan las cuotas de la recogida de residuos sólidos urbanos para aquellos sectores económicos afectados la paralización de su actividad durante el Estado de Alarma #CórdobaEsp. Consulta los detalles aquí: pic.twitter.com/BSkC8N8w37 — Ayuntamiento Córdoba (@ayuncordoba_es) April 13, 2020

Plan de empleo, nuevas subvenciones para autónomos y partidas para Servicios Sociales

En esta línea, el conjunto de enmiendas se aglutinan en tres áreas: garantizar una respuesta adecuada a las familias desde los servicios sociales municipales, la reactivación económica y el fomento del empleo y el refuerzo de las empresas públicas y organismos autónomos que dependen del Ayuntamiento y que se han visto afectados por la paralización de su actividad.

Las propuestas comprenden, por ejemplo, la elaboración de un plan de empleo, nuevas subvenciones para autónomos o el incremento de las partidas para que desde los Servicios Sociales se atienda a las familias afectadas por las consecuencias de esta pandemia.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Alba Doblas, explica que estas enmiendas “suponen una alternativa a los presupuestos municipales que se nos presentan. No podemos partir de una mentira de un presupuesto que no se adapta a las necesidades actuales por los cambios que ha provocado en la sociedad cordobesa el COVID-19. Creemos que son necesarias unas modificaciones que atiendan al conjunto de la ciudad no solo desde el punto de vista social con aumento de partidas sociales relevantes y necesarias para familias que han perdido su trabajo o se encuentran en situación económica difícil, sino también propuestas que atiendan a la necesaria recuperación económica de la ciudad. Estamos hablando de planes de empleo, nuevas subvenciones para autónomos y refuerzo de empresas públicas y organismos autónomos que dependen del Ayuntamiento y se han visto especialmente afectados. Estas enmiendas suponen una transformación del presupuesto atendiendo a las nuevas necesidades de la ciudad de Córdoba”.

También te puede interesar:

-El alcalde de Córdoba pide que el presupuesto 2020 “sea un gran acuerdo de ciudad”

-VOX da el primer paso para hacer posible la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba