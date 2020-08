El PSOE pide que se agilicen los trámites para que se inicie la remodelación de la Avenida de Trassierra este

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Alcalde, José María Bellido, y a su equipo de gobierno que agilice los trámites administrativos para que cumplan con su compromiso de iniciar los trabajos de remodelación de la Avenida de Trassierra en este año 2020.

El PP ya anunció que en 2020 este proyecto, que se encontraron redactado, se llevaría en este año y, para ello, recogió en los presupuestos de la Gerencia Municipal de Urbanismo más de 1.000.000 de euros con cargo a remanentes no usados, “Sin embargo, a día de hoy no hay absolutamente ningún indicio de inicio de obras en la zona y no ha trascendido en qué situación se encuentra esta esperada intervención”, según ha explicado el edil del PSOE José Antonio Romero.

En concreto, fue el 2 de enero, hace ya casi nueve meses, cuando el Alcalde, en su “tradicional técnica de vender humo y promesas vacías”, anunció que se iniciaba el trámite para expropiar inmuebles de la Avenida de Trassierra para posibilitar esta remodelación. Esta expropiación se aprobó seis meses después en la GMU.

“Por desgracia, la avenida de Trassierra lleva el mismo camino que muchas de las inversiones comprometidas para 2020 que no se van a poner en carga en este ejercicio del que apenas restan cuatro meses”, ha denunciado el edil socialista. Sin embargo, “el Alcalde no se sonroja al presentar dos y hasta tres veces los mismos proyectos, muchos de ellos heredados del mandato, sin que los ciudadanos alcancen a ver ninguna realidad”.

“Si no se licita el proyecto en estos meses, de nuevo nos lo encontraremos en el presupuesto de 2021, al igual que el resto de proyectos e inversiones que anunciaron a su llegada al gobierno local y que aún no se han puesto en marcha”, ha vaticinado.

El “atasco” de urbanismo

“El problema que presenta la GMU está, como le hemos advertido al Alcalde en más de una ocasión, en que se la ha encomendado a un responsable, Salvador Fuentes, que abarca mucho pero hace poco”, ha explicado el edil socialista.

Por ello, ha instado al Alcalde a que acometa un cambio de rumbo inmediato pues “el motor económico de la ciudad no puede seguir estancado, empujando sólo proyectos de ‘urbanismo a la carta’, sin plan de acción, sin proyecto de ciudad y sin rumbo”.

Para Romero “poner en carga todas y cada una de las actuaciones recogidas en le presupuesto municipal, ayudará y mucho a solventar la situación de crisis económica que asola la ciudad”.

Por ello, ha concluido, "Bellido debería intentar al menos hacer algo de lo que prometió en su programa electoral, poner a trabajar a todos su batallón de cargos elegidos a dedo que le cuestan cada año a los cordobeses 800.000 euros al año, y conseguir licitar y acometer la remodelación en la Avenida Trassierra ya".