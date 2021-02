El PSOE pide a Bellido que evite las “pantomimas” y apruebe ya unos presupuestos adaptados a la pandemia

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Ambrosio, ha lamentado hoy que a 4 de febrero Córdoba siga sin presupuestos para 2021, una cuentas que tardarán aún unos meses “mientras la pandemia sigue destruyendo empleo y ya hay más de 41.000 cordobeses y cordobesas sin trabajo”.

“Familias necesitadas, empresas cerrando y el peor gobierno en este Ayuntamiento sin hacer su tarea, sin poner a disposición de todos el dinero que es de todos para ayudar”, ha señalado la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, en rueda de prensa.

Para Ambrosio lo “más preocupante” es que “en lugar de reconocerlo y buscar soluciones, se dedican a taparlo, a intentar cerrar el debate con una pantomima que para colmo, no es ni original, porque ya la utilizaron el año pasado”, ha recordado.

La pretensión del gobierno es que “todos los cordobeses y cordobesas que ya han hecho su trabajo por presentar dos folios con una cifras y una lista de proyectos, casi todos repetidos. Yo creo que ya está bien de insultar la inteligencia de los demás”, ha apuntado en referencia al anuncio del gobierno local del pasado lunes.

Para el Grupo Municipal Socialista “no tienen ningún valor la lista del supermercado que han presentado para inversiones”, porque no es en un documento oficial.

La portavoz de los socialista en el Ayuntamiento ha insistido en que el alcalde “sabe perfectamente que eso no son unos presupuestos, que no ha pasado ni el primer paso para llegar a borrador y que no hay ni fecha para ello para aprobarlo en Junta de Gobierno Local”.

Otras de las preocupaciones que ha resaltado es que debido al retraso y al tapón en la gestión municipal, el gobierno local ya es consciente de que no va a ejecutar este presupuesto. “Y es así porque el alcalde no está diseñando ni un mecanismo para evitar que ocurra exactamente lo mismo que le ha pasado en 2020, que la mitad del dinero de todos se haya quedado en el cajón y que el Ayuntamiento ha ahorrado más que nunca, ya lo hemos dicho: hay 128 millones en la cuenta del Ayuntamiento”, ha aseverado.

Para concluir, Isabel Ambrosio ha propuesto algunas medidas para revertir esta situación como que el presupuesto cuente con una partida ambiciosa de recursos humanos o la creación de una oficina de reactivación económica.