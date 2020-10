El PSOE de Andalucía se burla del PP y las redes le dan un baño de realidad: "Que lo digan ellos..."

El Partido Socialista de Andalucíatambién ha querido hacerse eco de la condena del Tribunal Supremo alPartido Popular por el caso Gürtel. Para ello, los socialistas andaluces han publicado un mensaje en redes sociales en el que se puede leer: "Que sí, que se confirma. Por si alguien tenía dudas: el PP es un partido C O R R U P T O Malversación, sobresueldos, regalos, fraude, doping electoral... El misterioso M. Rajoy mintió cuando dijo "el PP jamás ha recibido donativos de empresarios".

Que sí, que se confirma. Por si alguien tenía dudas: el PP es un partido



C

O

R

R

U

P

T

O



Malversación, sobresueldos, regalos, fraude, doping electoral... El misterioso M. Rajoy mintió cuando dijo "el PP jamás ha recibido donativos de empresarios" https://t.co/XVgWo2fPQ1 — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) October 14, 2020

Las redes dan un baño de realidad al PSOE

Las reacciones al mensaje de los socialistas andaluces no se han hecho esperar. El partido que lidera Susana Díaz ha recibido un baño de realidad por parte de los usuarios de Twitter.

Uno de ellos, copiando el mensaje socialista, ha sido el usuario @IRTorreblanca.

Que sí, que se confirma. Por si alguien tenía dudas: el PSOE es un partido



C

O

R

R

U

P

T

O



Malversación, sobresueldos, regalos, fraude, doping electoral...



El misterioso secretario general mintió cuando dijo que "jamás pactaría con Podemos ni con Bildu" pic.twitter.com/xfeYVmYiGp — Ignacio R. Torreblanca (@IRTorreblanca) October 14, 2020

O el usuario @kizombamixe, que recuerda que el PSOE es uno de los partidos más corruptos de Europa.

El partido más corrupto no de Europa del mundo. La condena más grande por los EREs de Andalucía consejos vendo que para mí no tengo. pic.twitter.com/cGWMACptdt — Madame Noir���� (@kizombamixe) October 14, 2020

Pero no han sido los únicos, ya que el mensaje del PSOE-A cuenta con más de 3.500 respuestas, que les recuerdan, entre otras cosas, el caso ERE.

El Banquillo de los ERES, malversación, clientelismo, sexo, drogs y... pic.twitter.com/PguwR9HwhQ — Sisca BB �� V.E.R.D.E (@SiscaBB) October 14, 2020

Te lo compro. Pero sin olvidar al resto. pic.twitter.com/uaFzUGN6lZ — Paco López-Cordón V. (@mushocordoba) October 14, 2020

No suficiente con la 1ª de unas 20 más de la sentencia ERES, formación, invercaria, Marea, el goteo que ya casi ni salen y los que se siguen investigando

Hay que tener caradura ... pic.twitter.com/xnWtlW0a9h — ������������ �������������� (@achuchones) October 14, 2020

Condena del Tribunal Supremo al PP

El Supremo ha mantenido la condena al PP al pago de 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por el caso Gürtel en una sentencia en la que, no obstante, considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B del PP porque ese asunto no se juzgaba y no hubo acusación ni defensa.

El Supremo se posiciona en esta línea al argumentar que no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa y recuerda que el PP fue traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión.

El tribunal explica que nadie acusó porque no se podía, de modo que apuntar una responsabilidad no pretendida es tanto como situarse en el lugar de la acusación y condenar sin instancia de parte.

"La contradicción en la que entra la sentencia es evidente, considerar que el PP era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales, de modo que sería imposible aplicar la norma utilizada para imputar civilmente a dicho partido en el proceso penal", añade.

El Supremo señala que "la parcial estimación" del recurso del PP "carece de efectos prácticos, al satisfacerse en los muy concretos términos que de la argumentación resulta su intrascendencia en el fallo".

Un fallo que, como acordó la Audiencia, sí considera al PP partícipe a título lucrativo por actos electorales que sufragaron las empresas de Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo. Y como se ha constatado que hubo un enriquecimiento ilícito en contra de los intereses del Estado, existe obligación civil de devolver esos 245.492 euros.

El TS explica que la participación a título lucrativo presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión, por lo que la condena no sólo es compatible con la buena fe y la inocencia, sino que presupone esta última.

Y recuerda al PP que si hubiese reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia hubiese sido innecesaria dado que los terceros partícipes a título lucrativo no son culpables sino responsables civiles, por lo que se habría extinguido su obligación civil.

También te puede interesar: