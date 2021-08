El PSOE advierte de que el gobierno local “sigue perdiendo el tiempo” con el Casco Histórico

El concejal del Grupo Municipal Socialista José Rojas ha mostrado hoy su preocupación por la inacción del gobierno de José María Bellido en relación al Casco Histórico, pues “en dos años de mandato no se ha adelantado ninguno de los compromisos adquiridos y se sigue perdiendo el tiempo”. Así, ha afeado que el alcalde sólo se ha acordado de la cacareada Concejalía del Casco Histórico para “resolver sus equilibrios partidistas”.

Tras la renuncia en julio del año pasado de la concejal Laura Ruiz, fue Marián Ruiz quien se encargó de esta competencia que, en sólo unos meses delegó en la concejal de Ciudadanos María Luisa Gómez Calero. “Mientras el gobierno local ve el Casco Histórico como un escenario de cartón piedra y una concejalía para encajar sus estrategias, el grupo socialista ha trabajado con seriedad y rigor con los colectivos que comparten y conviven en este espacio patrimonio de la Humanidad para resolver sus problemas”, ha explicado Rojas.





Así, en septiembre de 2020, llevó al Pleno una moción, aprobada por todos los grupos, en la que el Ayuntamiento se comprometía a poner en marcha un plan de actuación en un año. La fecha se cumple en apenas un semana “y, de momento, no se ha avanzado nada, a excepción del deterioro del casco”, ha explicado. “Los acuerdos están para cumplirlos, no sólo para quedar bien el día del Pleno en los titulares de la prensa. Están demostrando que no son de fiar”, ha espetado Rojas.

Entre los compromisos que se recogen en este acuerdo se encuentra la actualización del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH), la protección de las zonas saturadas de usos turísticos y el desarrollo del registro de solares y edificaciones ruinosas y en mal estado. Se incluían también programas de vivienda pública, mejoras en calles y plazas y medidas de carácter fiscal orientadas a fomentar el uso residencial del casco, la rehabilitación de edificios o el impulso del comercio de cercanía.