La provincia de Córdoba entrega cerca de 2.300 tarjetas monedero de la Consejería de Igualdad

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha informado de la situación actual del reparto de las Tarjetas Monedero en la provincia. Se trata de un programa extraordinario puesto en marcha por la Consejería liderada por Rocío Ruiz y que está destinado ayudar a las familias más vulnerables con el objetivo de paliar las consecuencias sociales derivadas de la pandemia sanitaria ocasionada por la Covid19.

Durante una visita a la sede de Cruz Roja en la capital, acompañada por la presidenta provincial, Cándida Ruiz, Troncoso ha comunicado que ya se han entregado 2.240 tarjetas, de las que 873 casos han sido derivados por los servicios sociales comunitarios mientras que 1.367 han sido gestionados directamente por la propia entidad. “En el éxito del reparto ha sido clave tanto la labor de los servicios sociales comunitarios como de la Cruz Roja, una organización cercana a la realidad de los municipios que ofrece una respuesta rápida y eficaz a una situación excepcional como la que vivimos, en la que se precisan actuaciones coordinadas y eficaces”, ha declarado la delegada. Así, la delegada ha agradecido "la disposición de esta ONG desde el primer momento y su apuesta por este proyecto al que no dudaron ni un segundo en sumarse, lo que ha permitido poner en marcha el programa en un tiempo récord, en coordinación con los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y diputaciones provinciales".

El balance de este programa, desde su puesta en marcha el pasado 4 de junio, es muy positivo, pues "hace tres meses arrancamos esta iniciativa con un presupuesto de 17 millones de euros en toda Andalucía y entonces apuntamos que queríamos llegar a entre 20.000 y 26.000 familias andaluzas. Así que esta iniciativa está siendo todo un éxito y de esos 17 millones, se ha comprometido ya el 74% del presupuesto", ha señalado Troncoso.

"Era de esperar las consecuencias sociales de la pandemia y el estado de alarma, que están siendo devastadoras en Andalucía teniendo en cuenta la situación de pobreza estructural que padecemos. Por ello, la consejera, Rocío Ruiz, y su equipo, nos pusimos a trabajar para redefinir nuestro presupuesto y ofrecer una salida que tenía que ser rápida, ágil y eficaz, porque las personas que peor lo están pasando no pueden esperar ni sufrir la lentitud de la burocracia", ha señalado sobre el programa extraordinario de la Tarjeta Monedero. Este programa se basa en un sistema de tarjeta recargable para comprar productos de primera necesidad de alimentación, higiene y limpieza en los supermercados y tiendas de proximidad. Las recargas están presupuestadas entre los 150 y 250 euros en función de la tipología familiar y el número de menores a cargo, pero también teniendo en cuenta a las familias monoparentales y los hogares unipersonales. "Se trata de una medida que no estigmatiza a la población y que da dignidad a las personas, ya que muchas de ellas no han sido usuarias de los servicios sociales ni habían pasado antes por esta situación", ha destacado la delegada.

Por otra parte, Inmaculada Troncoso ha conocido, de manera detallada, los proyectos y actividades que desarrolla Cruz Roja en la provincia de Córdoba y, de manera pormenorizada, los proyectos estratégicos vinculados a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.