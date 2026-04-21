Los protagonistas de 'El Fantasma de la Ópera' desvelan en Córdoba las claves del musical

El musical El Fantasma de la Ópera llega a Córdoba con 13 funciones que tendrán lugar en el Gran Teatro entre el 15 y el 24 de mayo. Se trata de la primera vez que el musical sale de gira por España, y sus protagonistas, Daniel (Fantasma de la ópera), Ana San Martín (Christine) y Rubén López (Raoul), han compartido los detalles de una producción que está siendo acogida de manera espectacular por el público.

Un papel emblemático y exigente

Daniel, que interpreta al Fantasma, describe el papel como algo emblemático y una gozada a nivel interpretativo. Para el actor, es un personaje que le permite investigar sus sombras y su luz a través de las canciones. Se identifica especialmente con cómo el personaje siente la música: "La música es una conexión que viene de otro sitio y nos eligen a varias personas para poder ser parte de esa conexión, para poderla transmitir".

La música es una conexión que viene de otro sitio y nos eligen para poder transmitirla" Daniel Siges Interpreta al fantasma de la ópera

El actor subraya que lo más exigente es estar en forma vocal y corporalmente todos los días al 100%, ya que la partitura requiere un gran control y descanso vocal para ejecutar las notas más delicadas. El objetivo, afirma, es que el público viva una experiencia inolvidable llena de emoción, algo que, según cuenta, ya está ocurriendo en cada ciudad.

Por su parte, Ana San Martín explica la gran dificultad técnica que entraña dar vida a Christine. El personaje requiere una mezcla de canto lírico y moderno, bailar ballet y afrontar escenas superdramáticas y extremas. "Es un personaje con mucho rango", asegura la actriz, que destaca la evolución de Christine, quien se ve forzada a madurar de golpe.

La preparación es uno de los mayores retos en la gira. San Martín destaca que el descanso y la hidratación son fundamentales, hasta el punto de que "es muy difícil hacer una vida normal si tienes que cantar a este nivel de exigencia cada día". La humedad de cada ciudad o incluso la almohada del hotel son factores que afectan directamente a su rendimiento vocal.

Una producción de gran formato

Rubén López, quien interpreta a Raoul, califica la gira como muy especial por la increíble acogida del público español. Para él, el personaje ha sido un reto al estar fuera de su registro natural, lo que le ha permitido crecer como intérprete. Además, destaca la complejidad de la partitura, con momentos en los que varias voces cantan melodías diferentes a la vez.

El musical es una producción inmensa, con un equipo de casi 90 personas entre técnicos, músicos y actores, que funciona como un "reloj mecánico". La escenografía, que se transporta en siete tráileres, es otro de los elementos que hacen de este espectáculo algo único.