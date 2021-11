Preocupación por la alta incidencia de covid en Andalucía en la franja de entre 25 y 40 años

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha expresado este lunes su preocupación por los no vacunados en Andalucía contra el coronavirus, en la franja de edad de entre 25 y 40 años, ante repuntes vinculados a una posible sexta ola o la llegada de nuevas cepas del Covid-19, como la 'Delta Plus', razón por la que está activada especialmente la vigilancia epidemiológica en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, por la mayor incidencia de esta cepa entre los británicos.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Pozoblanco (Córdoba), donde ha inaugurado el nuevo aparcamiento del Hospital Valle de los Pedroches, Aguirre ha asegurado que no le preocupa "la franja de entre 0 y 12 años, aunque no está vacunada", a la espera de la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, sino que le preocupa la ya citada de entre 25 y 40 años, que es en la que se está registrando en Andalucía "la mayor incidencia acumulada" de casos de Covid, ya que es "en la que ha habido, quizás, más negación a la vacunación".

En consecuencia, Aguirre ha llamado a la vacunación a quienes "no se hayan vacunado hasta ahora" entre los adultos de dicha franja de edad, que es en la que se están dando "los repuntes" de casos de coronavirus, cuando, "hasta ahora, era la franja de 0 a 12 años, en la que se daban más repuntes", pero eso ha cambiado, de ahí que el consejero de Salud haya insistido en llamar a vacunarse a quienes no lo han hecho hasta ahora, de entre 25 y 40 años.

Por otro lado, Aguirre ha resaltado que, mientras que la franja de edad que está registrando "más repuntes en Centroeuropa es la de 12 a 19" años, cuando en Andalucía tienen "un índice de vacunación altísimo, de cerca del 90 por ciento", que, precisamente, "fueron los que desencadenaron la quinta ola", pero ahora "están muy concienciados y en esa franja tenemos un índice altísimo de vacunación", según ha reiterado.

En cuanto a la posibilidad de una sexta ola, pronosticada en un estudio elaborado por una universidad estadounidense en base a la relajación de las medidas de prevención frente al Covid, Aguirre ha subrayado que en Andalucía "hemos doblegado la quinta ola, que fue la que empezó a principios del verano" pasado, por el incremento de casos entre la "gente joven que no estaba vacunada" y que ahora, precisamente, ya lo está, de ahí que se haya superado la quinta ola, si bien, según ha reconocido, "lo que no sabemos es lo que nos deparará el futuro".

En cualquier caso, a la hora de enfrentarse a esa posible sexta ola de contagios, el consejero de Salud ha señalado que Andalucía tiene ya el dato "positivo" de que "el 91 por ciento de la población diana está ya vacunada", reiterando Aguirre su mensaje de que "la vacunación es la solución" y que "la mejor vacuna es la puesta" y, de hecho, en Andalucía están "por encima del resto de comunidades autónomas" en porcentaje de vacunación, "y muy por encima de países como Rumanía, Bulgaria, Rusia, Reino Unido o Alemania".

De todas formas, según ha precisado, "nos quedan todavía unos 540.000 andaluces llamados a vacunarse y que, por una causa u otra, no se han vacunado", y por eso desde Salud se les insiste en "acudan a los puntos de vacunación a la mayor brevedad posible", y el hecho es que "van entrando y cada vez es menor el volumen de personas sin vacunar", lo que, junto al citado 91 por ciento de personas ya vacunadas con la pauta completa hace que en Andalucía haya "cierta tranquilidad".

No obstante, según ha argumentado Aguirre, hay que tener en cuenta la posible aparición "de nuevas cepas, de nuevas variantes" del Covid-19, que puedan ser "más virulentas o no sensibles a los anticuerpos por inmunidad adquirida o por vacunación", de ahí, por ejemplo y ante la presencia de la cepa 'Delta Plus' en el Peñón de Gibraltar, se está "haciendo un seguimiento muy especial a la comarca" más próxima a la colonia británica y también a la Costa del Sol, por la mayor presencia de "turismo británico".

Por ello y aunque no haya ningún caso de 'Delta Plus' en Andalucía y que 91 por ciento de la población diana andaluza esté inmunizada, Aguirre, ante esa posible sexta ola mundial, ha insistido en la necesidad de seguir usando la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia entre personas y la "precaución social", añadiendo que, "si hay algún tipo de repunte", la Junta de Andalucía tomará "las medidas más oportunas".