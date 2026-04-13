El pop de ABBA y la música sacra de Mozart resuenan en una iglesia de Córdoba

La Iglesia del Juramento de San Rafael de Córdoba se prepara para acoger un concierto extraordinario el próximo 16 de abril a las 16:00 horas. El evento estará a cargo del prestigioso Coro Escolar de St Hugh’s (Oxford), una formación juvenil británica de alto nivel. La entrada será gratuita hasta completar aforo, lo que representa una oportunidad excepcional para que cordobeses y visitantes disfruten de una experiencia musical en uno de los templos más emblemáticos de la ciudad.

Un viaje musical de lo sacro a lo contemporáneo

El coro ha preparado un cuidado repertorio que demuestra la versatilidad y el talento de sus jóvenes integrantes, combinando piezas de música sacra, clásicos y adaptaciones contemporáneas. El programa incluye obras como el "Ave Verum Corpus" de Mozart o el "Esurientes Implevit" de Vivaldi, junto a bandas sonoras de musicales como "For Good & Defying Gravity" y éxitos del pop como el Mamma Mia Medley (ABBA).

El rector de la iglesia, Fernando Cruz-Conde, ha animado a la ciudadanía a asistir, describiéndolo como "una oportunidad única para disfrutar de un momento de recogimiento a través de la música en un entorno privilegiado, donde el arte y la espiritualidad se encuentran de forma natural".

Jóvenes talentos con proyección internacional

St Hugh’s es una escuela preparatoria ubicada cerca de Oxford, y su coro de cámara está compuesto por jóvenes cantantes de entre 10 y 13 años. Los miembros acceden a la formación tras superar exigentes audiciones, lo que garantiza un alto nivel interpretativo en sus actuaciones.

Además de su actividad coral en la escuela, estos músicos desarrollan una intensa agenda artística durante todo el año. Su trayectoria incluye premios en concursos locales y nacionales, así como giras internacionales por ciudades como Venecia, Budapest, Lisboa, Atenas o Roma.

Una iniciativa para poner en valor el patrimonio

Este concierto se enmarca dentro de la programación cultural que impulsa el Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael. La institución sigue desarrollando actividades para difundir y poner en valor la historia del custodio de Córdoba, acercándola al público a través de propuestas de alta calidad.

Con esta iniciativa, el espacio refuerza su compromiso con la promoción del patrimonio, la cultura y la tradición, consolidándose como un punto de referencia clave en la oferta cultural de la ciudad de Córdoba.