La Policía Nacional de Córdoba exige una revisión de protocolos: "Un solo agente atiende a más de 80 víctimas de violencia de género"

El reciente asesinato machista de una mujer de 64 años en el barrio de La Fuensanta (Córdoba) ha puesto bajo la lupa los protocolos del sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha levantado la voz ante la falta de medios y personal especializado para gestionar estos casos. La tragedia se produjo a pesar de que la víctima había denunciado a su exmarido dos días antes, lo que derivó en su detención y en una orden de alejamiento que finalmente fue quebrantada.

Saturación y falta de especialización

Antonio Sánchez, portavoz del SUP en Córdoba, ha calificado la situación de insostenible. "La idea de base es buena, pero la realidad no se puede aplicar a la realidad policial", afirma. En la actualidad, existen más de 2.000 víctimas en la provincia y, aunque la cifra ha disminuido, un único agente puede llegar a tener a su cargo a más de 80 mujeres, lo que Sánchez describe como "una barbaridad".

Hemos llegado a superar las 100 víctimas por policía en Córdoba, es una barbaridad" Antonio Sánchez Portavoz del Sindicato Unificado de Policía Nacional en Córdoba

El sindicato subraya que la mayoría de las denuncias se registran fuera del horario de oficina, en fines de semana o por la noche. En estas franjas, las denuncias son atendidas por el personal de la Oficina de Atención al Ciudadano, que carece de la formación específica en violencia de género. Sánchez ha asegurado que, si bien en el asesinato reciente la actuación de los policías "fue impecable", estos tuvieron que asumir "una carga, una responsabilidad que no les corresponde".

Como solución, el SUP ha propuesto la creación de una Oficina de Atención a la Mujer que preste servicio durante las 24 horas, de forma similar a la que ya opera en Sevilla. Esta unidad funcionaría como un eslabón intermedio entre la oficina de denuncias general y la UFAM (Unidad de Familia y Mujer). El fin es "prestar un servicio completo de 24 horas a las víctimas de violencia de género", sobre todo en los horarios nocturnos y fines de semana, cuando se registra un mayor número de incidentes.

Una oficina 24 horas para la mujer

La escasez de personal especializado no solo repercute en la calidad de la atención, sino que también paraliza el resto de los servicios. Un caso de extrema gravedad como el ocurrido "paraliza la oficina de denuncia prácticamente, y deja de atender al resto de ciudadanos", ha explicado el portavoz del SUP.

Otro de los puntos críticos es la evaluación del riesgo de la víctima. El protocolo se apoya en un cuestionario, pero contempla un margen para la valoración personal del policía. Según Sánchez, es fundamental que el agente sea un experto, ya que "muchas veces las víctimas tienden a aminorizar las cosas". Sin la preparación adecuada, los agentes se ven obligados a realizar una "labor autodidacta" en situaciones "delicadas y complejas".