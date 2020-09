La policía local ha interpuesto 769 denuncias por el mal uso de las mascarillas o no respetar la distancia

Desde que el pasado 15 de julio entrasen en vigor estas normas y hasta el 31 de agosto, la Policía Local ha impuesto 769 denuncias por el mal uso de las mascarillas o no respetar la distancia interpersonal de dos metros.

Sobre esto, el teniente de alcalde de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que la mayoría, 696, han sido interpuestas por el mal uso o por no llevar mascarilla. La mayoría de las denuncias se han impuesto en el mes de agosto, con un total de 440 denuncias, mientras que en va segunda quincena del mes de julio se interpusieron 329 sanciones.

Asimismo, en ese mes y medio, los agentes del cuerpo local han impuesto 44 denuncias por botellón o reuniones sin distancia, otras 18 denuncias por furmar a menos de dos metros de otras personas, siete denuncias a establecimientos por no asegurar la distancia o incumplir horarios, y cuatro denuncias más por no mantener la distancia con personas que no usan la mascarilla (exentos por enfermedad, niños, etc).

Por distritos de la capital, el Centro de la ciudad es el que acumula más sanciones, con 322, seguido de Poniente con 132, Norte con 130, Sur con 108 y 77 en Levante.

“La Policía Local está cumpliendo con su tarea de denunciar a quien no cumple las medidas” ha dicho Torrico, quien ha querido reconocer que “la inmensa mayoría de los cordobeses siguen siendo responsables y acatando las medidas”.

El delegado de Seguridad ha avanzado que la Policía Local mantendrá el refuerzo y la vigilancia para controlar que se cumplen las normas sanitarias y ha pedido que la ciudadanía así lo haga, “no por miedo a la denuncia sino por responsabilidad, solidaridad, por un sentimiento colectivo de pertenecer a Córdoba, una ciudad donde lo estamos haciendo bien y no hay que bajar la guardia ni dar pasos atrás”.