La Policía Local interpone 4.788 denuncias en 2020, casi la mitad por no usar o usar mal la mascarilla

El delegado de Presidencia, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico , ha informado este jueves de que la Policía Local ha interpuesto un total de 4.788 denuncias en el año 2020, de las que 2.084 han sido por no usar o hacer mal uso de la mascarilla obligatoria ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

En una rueda de prensa, el concejal ha detallado que "las denuncias evidentemente han estado marcadas por la situación de pandemia con el estado de alarma y las restricciones a la movilidad", de modo que "ha provocado que la mayoría de las denuncias de este período hayan sido relativas a esa situación".

Tras precisar que dicho balance no incluye las multas de tráfico, ni las multas ordinarias que la Policía Local hace en el ejercicio de su labor, Torrico ha apuntado que a parte de las citadas denuncias sobre las mascarillas un total de 1.291 han sido por "botellón o concentraciones no autorizadas".

Además, los agentes han interpuesto 369 denuncias por "no respetar el horario del toque de queda"; 168 sanciones a "establecimientos donde no se guardaba la distancia de seguridad o había incumplimiento de horarios"; 132 denuncias por "alterar el orden"; 117 por "distintas aglomeraciones de personas no autorizadas"; 91 por "fumar sin distancia de seguridad"; 58 por "no respetar el confinamiento perimetral", y siete por "exceder el aforo permitido".

También, el edil ha indicado que ha habido 236 denuncias por higiene urbana y otros, así como 62 por "infracción en vía pública de diverso tipo que no estaban relacionadas directamente con la situación Covid", ha precisado el concejal de Seguridad. La mayor parte de las denuncias han sido en el cuarto trimestre, con 2.437, y el Distrito Centro ha sido el que más ha registrado, con 1.381 denuncias.

En definitiva, Torrico ha declarado que "es un balance importante del número de denuncias", de forma que "demuestra que la Policía Local está cumpliendo con su labor, aunque la mayoría de los cordobeses están cumpliendo con las recomendaciones y las obligaciones" ante la pandemia, ha aclarado.