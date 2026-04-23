El poeta José Daniel García reflexiona sobre el amor y la crisis humana en 'Los amores ateos'

El poeta José Daniel García, ganador del premio Hiperión, ha presentado su nueva obra, 'Los amores ateos'. Publicado por la editorial cordobesa Cántico, el autor se encuentra en plena promoción de un poemario con el que se muestra 'muy ilusionado' y que presentará el próximo día 30.

El título, que podría parecer un oxímoron, surge de una profunda reflexión en un momento de crisis donde 'todas las certezas se rompen'. Inspirado por el Evangelio de Juan, García explora cómo se puede llevar una vida basada en la 'virtud, la bondad y la belleza' en una era en la que, a pesar de las nuevas tecnologías, estamos 'cada vez más incomunicados'.

El amor en un mundo sin diálogo

Para el autor, el amor se encuentra 'de capa caída' en nuestros tiempos, ya que implica valores como la bondad, la empatía y la solidaridad. En el ámbito de las relaciones humanas, lamenta que "cada vez se consume más sexo y menos amor". Según García, "cada vez hay menos diálogo entre los cuerpos", un diálogo que él considera una vía de comunicación 'con lo divino'.

Cada vez se consume más sexo y menos amor" José Daniel García Poeta

Poesía frente a la hipervisibilidad

García también reflexiona sobre el papel de la poesía, que "sigue siendo algo minoritario'. Critica una sociedad donde "es más importante la apariencia y la hipervisibilidad en las redes sociales que el contenido". Parafraseando, señala que mientras la literatura comercial te busca, "a la poesía tienes que ir tú".

A la literatura comercial llega a tu encuentro, a la poesía tienes que ir tú" José Daniel García Poeta

En un momento en que "el ser humano está en una crisis profunda" e incluso se debate si la inteligencia artificial podría reemplazarnos, el poeta defiende que es el instante de reflexionar sobre la 'esencia humana'. Considera que el amor, no solo de pareja sino "hacia los demás y hacia uno mismo", puede ayudarnos a "rehumanizarnos" y recuperar nuestro lugar en el mundo.

La lectura como acto de resistencia

Finalmente, el autor defiende que la literatura juega un 'papel fundamental' en este proceso reflexivo, ya que "consigue precisamente suspender el tiempo". La lectura nos permite dialogar con otros y es una herramienta necesaria para combatir los "problemas de comprensión lectora" derivados de la inmediatez de los '140 caracteres y los clickbaits'.