PODEMOS pide al Gobierno que no deje que el casco histórico de Córdoba se convierta en un pueblo fantasma

La portavoz del Grupo Municipal de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, junto con el representante de Podemos en la Junta Municipal de Distrito Centro, Carlos Aranda Salmoral, estuvieron ayer visitando parte de la zona del Casco Histórico de Córdoba, acompañada por Antonio Torres Espino, presidente de la Asociación de Vecinos Regina Magdalena, donde se pudo constatar el estado de calles y plazas, además de escuchar atentamente las reivindicaciones del colectivo vecinal, para que este distrito pueda mejorar sustancialmente, acorde a un modelo de ciudad vivo, atractivo, verde, del que , por desgracia, a día de hoy se aleja cada vez más.

"Un barrio con algo más de un 23% de sus casas presumiblemente deshabitadas, con ausencia de instalaciones deportivas, parques infantiles, zonas verdes y espacios culturales, pierde la esperanza de volver a tener vida en sus calles, de revertir la situación demográfica de una población envejecida", se ha lamentado la edil tras conocer de primera mano la situación de esa zona de la capital.

"El problema para revalorizar este precioso espacio cordobés no es, precisamente, la falta de espacios, sino la dejadez de los diferentes gobiernos municipales sobre el uso que se les podría dar", es la conclusión a la que llega Pedrajas después de ver solares baldíos, infrautilizados o llenos de malas hierbas, calles y plazas donde se ha dejado morir a los árboles, monumentos que no se restauran y falta de colaboración entre instituciones para ofrecer usos e iniciativas favorables al vecindario.

Colindantes con la Plaza de la Magdalena, se encuentra el solar municipal del antiguo Cine Magdalena, que ahora mismo se utiliza como parking improvisado, y que, tal y como han planteado ya en más de una ocasión los vecinos y vecinas, debería catalogarse como zona ACIRE para garantizar esas plazas a la vecindad, que se ve obligada a aparcar cada día en zonas alejadas, incluso en El Arenal. Justo al lado, otro inmenso solar, el del antiguo convento de Santa Inés, y un tercero pegado a éste, ambos abandonados, con una valla destrozada y llenos de malas hierbas y pastizales que, en algunas ocasiones, han sido peligroso pasto de las llamas y al que vecinos y vecinas califica de "criadero de ratas".

Hay, igualmente, un cuarto espacio, tapiado en esta ocasión, pero de igual forma abandonado y lleno de vegetación salvaje y todo tipo de insectos. Se acumulan ahí centenares de metros cuadrados que bien podrían albergar instalaciones útiles, viviendas asequibles y zonas ajardinadas.

En la misma zona también, el convento de Regina-Coeli, "abandonado en su proceso de restauración, por decisión expresa de nuestra primera teniente de alcalde, Isabel Albás, cuando ya se había iniciado el proceso de restauración dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cuyo nombre aún permanece adornando la fachada, como una burla a la ciudad" ha indiciado Pedrajas.

Destaca, además, la gran ausencia de espacios y equipamientos públicos para la ciudadanía. Y ahí entre de lleno el antiguo Cine Andalucía, que ha sido una de las cuestiones que más le ha llamado la atención a la concejal. Desde hace años espera la ejecución de un proyecto que incluye instalaciones deportivas, que tanta falta hacen en el barrio, y en abril de 2019 el concejal de Urbanismo, Salvador Fuentes, en una visita suya, comunicó que el proyecto anterior se quedaba en nada de nada y que tan sólo iban a arreglarlo para zona de ocio, a modo de mero maquillaje.

Y no sólo no se ha hecho nada aún, sino que en dicho proyecto "hemos podido comprobar cómo no aparecen árboles ni vegetación alguna, algo intolerable en una zona tan grande y en una situación de emergencia climática, por no mencionar la moción de arboleda que aprobamos hace pocos meses", ha destacado la edil, quien ha comprobado por sí misma que es utilizado por propietarios de perros como espacio para que los animales hagan sus necesidades.

Otra preocupación del vecindario es la retirada de la valla perimetral del Cine Andalucía, anunciada por Fuentes, por el riesgo de volver a convertir aquello en zona de botellón. y otras cuestiones de carácter nocturno.

La ausencia de árboles y cobertura vegetal es una constante para una ciudad realmente necesitada de sombras y frescor si se pretende que la estacionalidad turística no se limite a la primavera. Así, en la Plaza de San Eloy hace años que se talaron varios árboles y nunca se han repuesto. "Si el delegado de Infraestructuras y Medio Ambiente, David Dorado, se tomase en serio su promesa de aumentar el número de árboles en Córdoba y mantenerlos en condiciones, replantaría los de esta plaza, pondría algunos más en la Plaza de la Almagra, en el solar del Cine Andalucía antes mencionado y en la zona desde San Lorenzo hasta el Realejo", ha indicado la portavoz de la formación morada.

"El señor Bellido, alcalde de esta ciudad, tiene en su mano impedir que el Casco Histórico cordobés se siga convirtiendo lentamente en una especie de pueblo fantasma, o por el contrario, poner en valor y revitalizar todo un barrio con ideas, iniciativas y proyectos largamente planteadas, para atraer personas que disfruten viviendo en estas plazas y calles preciosas y repletas de historia; pero para acertar en las decisiones hay que escuchar previa y atentamente a los vecinos y vecinas, algo que este cogobierno municipal rara vez suele aplicar", ha rematado Pedrajas.