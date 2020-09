Podemos Córdoba saluda la iniciativa de Emacsa de instalar placas fotovoltaica en sus edificios

El Grupo Municipal de Podemos ha destacado como muy positivo, a través de su portavoz, Cristina Pedrajas, una de las iniciativas planteadas en el último Consejo de Administración de la Empresa Pública de Aguas, Emacsa, consistente en la instalación de placas solares fotovoltaicas en cubierta a fin de generar energía eléctrica en dos instalaciones de la empresa municipal.

Como no podía ser de otro modo, "nos congratulamos de esta iniciativa y ojalá éste sea el detonante para que el resto de las empresas públicas y el propio Ayuntamiento tomasen también ese camino en todos los edificios municipales para cubrir en parte su autoconsumo", ha planteado la edil de la formación morada, quien ha destacado "el doble objetivo de ser autosuficientes y ahorrarnos una cantidad ingente de dinero, además de contribuir favorablemente al cuidado del medioambiente, no generando CO2 en la producción de la electricidad mediante el cada vez mayor uso de fuentes renovables".

Evidentemente, y hasta que técnicamente no se resuelvan las deficiencias que aún hay en este sentido, tanto en Emacsa como en el resto de entidades públicas municipales cuando se aplique el sistema "tenemos que mantener el enganche con la red eléctrica obligatoriamente, para los días que no haya sol, porque somos un servicio básico y no podemos depender sólo de acumuladores que se pueden agotar o fallar", ha explicado Pedrajas, para añadir que "eso no nos puede impedir que por el bien ambiental de la ciudad y de las arcas municipales también no profundicemos cada vez más en las renovables".

Según se ha explicado en el consejo, en febrero pasado ya se adquirieron las primeras placas para colocarlas en la estación de Guadaluño y en La Golondrina, y posteriormente se seguirán con las demás instalaciones previstas. En total, la inversión aproximada es de 216.000 euros, "pero, a cambio, el ahorro que supondría es mucho mayor".

De hecho, los estudios que se presentaron y que han sido elaborados por HC Consultores indican que en la estación depuradora (ETAP) de Guadanuño, donde se van a instalar placas con una potencia estimada de 75,60 kWp sobre el depósito de abastecimiento, la inversión planteada tiene una tasa interna de retorno (TIR) del 11,57%, un periodo de recuperación de la inversión de 8,3 años, con un ahorro económico estimado de 8.243,36 euros, y un ahorro de energía eléctrica estimada en un 36.96%.

Por su parte, en la ETAP La Golondrina, donde la idea es colocar esas placas con una potencia pico proyectada de 104,80 kWp sobre la cubierta del edificio de pretratamiento y sobre la cubierta del edificio de deshidratación, la inversión tiene una TIR del 10,28%, un periodo para recuperar el dinero destinado a esta iniciativa de 9,2 sos, con un ahorro económico estado de 16.402,96 euros y un ahorro de energía eléctrica de un 4,17%.

"Desde Podemos Córdoba pensamos que éste es el camino que hay que adoptar, que se demuestra en Emacsa que es factible, y en parte cumple con el espíritu de la moción aprobada por unanimidad sobre emergencia climática en el Pleno de Córdoba". Un camino sobre el que "debemos de insistir ahora también durante la Semana de Movilidad para fomentar el uso de transportes sostenibles y saludables", y el ejemplo ha estado ahí durante los meses de confinamiento, con un fuerte descenso de la contaminación atmosférica y un aire mucho más limpio y más sano.