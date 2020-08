Podemos Córdoba exige al cogobierno local una solución definitiva para los quioscos abandonados

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba ha mostrado su preocupación por la situación de los diferentes quioscos que salpican la geografía de la capital cordobesa, que tendrían que haber salido ya a licitación y que permanecen abandonados, siendo ya muchos de ellos pasto del abandono, el deterioro y los ataques vandálicos, muchos de los cuales han terminado siendo incendiados. En este sentido, el equipo de trabajo de Podemos Córdoba en los distritos ha recogido y evidenciando este estado lamentable de los Quioscos del Vial, a través de los representantes del partido en el distrito Noroeste, Iván Fernández y Álvaro Santos.

"Ya no es sólo que las arcas municipales estén perdiendo ingresos al no tenerlos alquilados, sino que se está perdiendo un servicio que en Córdoba es bien acogido, como son las terrazas en zonas que no son conflictivas, además de que empiezan a ser un serio problema de salubridad", ha señalado el concejal de la formación morada, Juan Alcántara.

Ejemplo de ello, son los ataques que han recibido varios de los quioscos del Vial Norte, en la Avenida de La Libertad, donde hay ubicados cuatro de estos quioscos, con claras muestras de haber sido ocupados y que están llenos de basuras que pueden volver a ser pasto de las llamas.

Además, Juan Alcántara ha pedido una salida a los quioscos que hay ubicados en el Parque de La Asomadilla, en el Distrito Norte-Sierra, o el del Balcón del Guadalquivir, en el Sector Sur, al otro lado del río. Otro que está ahora mismo abandonado es el que se encuentra junto al monumento Julio Romero de Torres, y hay uno más en el barrio de Fátima, en la Plaza arzobispo Romero Mengíbar, para el que los vecinos y vecinas están reclamando una solución.

"De igual forma que se retiró el que estaba en la Plaza de Las Tendillas al no tener salida de ningún tipo, habría que hacer lo mismo con aquéllos que se sepa que no se van a alquilar, porque sólo sirven para generar insalubridad, pero también hay que intentar dar salida a los que pueden ser rentables", ha reclamado el concejal.

Hay que recordar que en junio de 2017, la Junta de Gobierno Local (JGL) aprobó la contratación del servicio de explotación del quiosco del Balcón del Guadalquivir con un contrato de cinco años prorrogables a otros cuatro, y con un canon de 360.000 euros, lo que supone un precio de 24.700 euros al año o 2.000 euros al mes.

De igual modo, la intención del cogobierno de entonces era sacar a concurso el de La Asomadilla un mes más tarde y los cuatro del Vial Norte algo más tarde. que estaban cedidos por 21.000 euros anuales y cuyo dueño anterior dejó a deber un millón de euros por ellos, mientras que los de La Asomadilla y el Balcón del Guadalquivir dejaron un debe de 130.000 euros. Desde entonces, "nada de nada".