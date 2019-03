El pleno aprueba el II Plan Transversal de Igualdad de Género

Los grupos de PSOE, IU, Ganemos y Cs en el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado este martes en el Pleno Ordinario de marzo, con la abstención de PP y UCOR, el segundo Plan Transversal de Género con un total de 140 medidas desde este año hasta 2022, que se beneficiará en este ejercicio de unos 300.000 euros y que prevén que esté en marcha desde el mes de abril, una vez que se dé el visto bueno a las cuentas de 2019.

En concreto, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), y la edil de Ganemos Vicky López presentaron dicho plan, que "surge como compromiso del gobierno municipal, compartido muy especialmente con el grupo de Ganemos", por "la igualdad de género con mayúsculas y que debe ser el eje transversal que debe regir la política local", según ha enfatizado la regidora.

Mientras, López ha apuntado que el segundo Plan Transversal de Género estaba en las 51 medidas del acuerdo de investidura entre PSOE, IU y Ganemos, a la vez que ha sido "un acuerdo que se ha repetido en los distintos presupuestos", según ha dicho, para agregar que el plan tiene "unos horizontes para las políticas de igualdad" con objetivos estratégicos que se concretan en las 140 medidas.

Precisamente, la concejal de IU Amparo Pernichi ha declarado que surge de "un proceso participativo, que se inició hace más de dos años", al tiempo que ha resaltado que "se han tenido unos objetivos muy claros y ahora hay que implementar las medidas", todo ello, a su juicio, "para buscar la justicia social que lleve a las mujeres a una igualdad efectiva, luchar contra la violencia de género y la feminización de la pobreza", con "un plan muy completo".

Por su parte, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha advertido sobre dicho plan que "en cuatro años de mandato no se ha hecho absolutamente nada" y ahora "se presenta el segundo, sin revisar el primero de 2011 a 2013". Según ha remarcado, su partido se abstiene "por respeto al inmenso trabajo realizado por los colectivos y mujeres implicadas en este plan", pero considera que "es papel mojado, porque no hay tiempo para ponerlo en carga y no se puede justificar lo que no se ha hecho en cuatro años".

OTROS PUNTOS DEL PLENO

En otro orden de cosas, en la sesión plenaria, en la que se ha expulsado a una ciudadana que demandaba soluciones de vivienda ante su situación vital, se ha tomado conocimiento de la credencial expedida por la Junta Electoral Central a favor de Blanca Córdoba Nieto y su toma de posesión como edil del PP.

También, ha salido adelante de manera inicial el reglamento de los cementerios municipales de Córdoba; la resolución de discrepancia y levantamiento por el Pleno del reparo suspensivo en relación al expediente de contratación del servicio de organización del evento denominado 'II Festival de las Callejas de Córdoba'.

Asimismo, se ha aprobado definitivamente el plan parcial denominado 'Santa Ana de la Albaida-Baja' y los grupos han respaldado una declaración institucional sobre la Iglesia Evangélica, entre otros puntos.